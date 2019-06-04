HORSE RACING
Fairmount Park entries
Tuesday, post time 1 p.m.
FIRST: 6F, $4,000 NW2L CLM
PP#HORSE#JOCKEY#ODDS
1#American Success#Tavares#5-1
2#My Pest Pal#Santiago#5-2
3#El Caminante#Simpson#3-1
4#Raisedonrocknroll#Diego#8-1
5#The Narrowing Way#Ortiz#7-2
6#Drewmatic#Molina#4-1
SECOND: 6F, F&M $4,000 NW2L CLM
PP#HORSE#JOCKEY#ODDS
1#Fort Lee#Giles#7-2
2#Last Surprise#Santiago#9-5
3#Oklahoma Carol#Molina#5-1
4#Ruler Runaway#Diego#4-1
5#Arkansas Traveler#Retana#8-1
6#Hoossensation#Ortiz#8-1
7#Miss Hopper#Thurman#10-1
THIRD: 6F, F&M $4,000 NW3L CLM
PP#HORSE#JOCKEY#ODDS
1#Alley 'o Malley#Ortiz#5-1
2#Miss Barham#Santiago#3-1
3#Brown Shoes#Tavares#9-2
4#Arctic Music#W. Lopez#7-2
5#Jenna J#Arrieta#6-1
6#Luckymrsbond#Simpson#8-1
7#She's Fine Tuned#Molina#12-1
8#See Grace Fly By#Diego#8-1
FOURTH: 6F, $5,000 AOC
PP#HORSE#JOCKEY#ODDS
1#Summer Disco#Santiago#2-1
2#Dr. Liechty#W. Lopez#6-1
3#Vacanza#Ortiz#4-1
4#Serious Talk#Molina#7-2
5#Hold the Door#Thurman#9-2
6#Cool Ambition#Diego#5-1
FIFTH: 1 MILE, F&M $5,000 AOC
PP#HORSE#JOCKEY#ODDS
1#Kalispell#Molina#3-1
2#Don't Hold Queens#Ortiz#4-1
3#Rejoice an Be Glad#Simpson#12-1
4#Lion Love#Santiago#5-2
5#No Tanks#Thurman#9-2
6#Country Assets#Taveres#8-1
7#Marnate#Arrieta#10-1
8#Birdseye Baby#Giles#15-1
SIXTH: 6F, F&M $10,000 AOC
PP#HORSE#JOCKEY#ODDS
1#Para Vivir#Retana#5-1
2#Star Magna#Diego#7-2
3#Zaphical#Santiago#5-2
4#American Holiday#Tavares#6-1
5#My Fouroone Kplan#Ortiz#9-2
6#She's Ventastic#Molina#3-1
SEVENTH: 6F, $12,500 AOC
PP#HORSE#JOCKEY#ODDS
1#Uncle Pappy#Thurman#8-1
2#Hellofaguy#Retana#8-1
3#Bumptybumpbump#Molina#5-1
4#Durango Kid#Arrieta#2-1
5#Sunny's Storm#Santiago#7-2
6#Diamond Maximus#Ortiz#9-2
7#Mutakddim Road#Diego#6-1