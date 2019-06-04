HORSE RACING

Fairmount Park entries

Tuesday, post time 1 p.m.

FIRST: 6F, $4,000 NW2L CLM

PP#HORSE#JOCKEY#ODDS

1#American Success#Tavares#5-1

2#My Pest Pal#Santiago#5-2

3#El Caminante#Simpson#3-1

4#Raisedonrocknroll#Diego#8-1

5#The Narrowing Way#Ortiz#7-2

6#Drewmatic#Molina#4-1

SECOND: 6F, F&M $4,000 NW2L CLM

PP#HORSE#JOCKEY#ODDS

1#Fort Lee#Giles#7-2

2#Last Surprise#Santiago#9-5

3#Oklahoma Carol#Molina#5-1

4#Ruler Runaway#Diego#4-1

5#Arkansas Traveler#Retana#8-1

6#Hoossensation#Ortiz#8-1

7#Miss Hopper#Thurman#10-1

THIRD: 6F, F&M $4,000 NW3L CLM

PP#HORSE#JOCKEY#ODDS

1#Alley 'o Malley#Ortiz#5-1

2#Miss Barham#Santiago#3-1

3#Brown Shoes#Tavares#9-2

4#Arctic Music#W. Lopez#7-2

5#Jenna J#Arrieta#6-1

6#Luckymrsbond#Simpson#8-1

7#She's Fine Tuned#Molina#12-1

8#See Grace Fly By#Diego#8-1

FOURTH: 6F, $5,000 AOC

PP#HORSE#JOCKEY#ODDS

1#Summer Disco#Santiago#2-1

2#Dr. Liechty#W. Lopez#6-1

3#Vacanza#Ortiz#4-1

4#Serious Talk#Molina#7-2

5#Hold the Door#Thurman#9-2

6#Cool Ambition#Diego#5-1

FIFTH: 1 MILE, F&M $5,000 AOC

PP#HORSE#JOCKEY#ODDS

1#Kalispell#Molina#3-1

2#Don't Hold Queens#Ortiz#4-1

3#Rejoice an Be Glad#Simpson#12-1

4#Lion Love#Santiago#5-2

5#No Tanks#Thurman#9-2

6#Country Assets#Taveres#8-1

7#Marnate#Arrieta#10-1

8#Birdseye Baby#Giles#15-1

SIXTH: 6F, F&M $10,000 AOC

PP#HORSE#JOCKEY#ODDS

1#Para Vivir#Retana#5-1

2#Star Magna#Diego#7-2

3#Zaphical#Santiago#5-2

4#American Holiday#Tavares#6-1

5#My Fouroone Kplan#Ortiz#9-2

6#She's Ventastic#Molina#3-1

SEVENTH: 6F, $12,500 AOC

PP#HORSE#JOCKEY#ODDS

1#Uncle Pappy#Thurman#8-1

2#Hellofaguy#Retana#8-1

3#Bumptybumpbump#Molina#5-1

4#Durango Kid#Arrieta#2-1

5#Sunny's Storm#Santiago#7-2

6#Diamond Maximus#Ortiz#9-2

7#Mutakddim Road#Diego#6-1

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