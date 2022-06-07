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Monday's best hitting performances

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Best performances (1 Hit Minimum)

PlayerHitsABRRBI2B3BHRAvg.
Adam Powell, Edwardsville (vs Plainfield North)2402100500
Jacoby Roberson, Edwardsville (vs Plainfield North)22000001000
Cole Funkhouser, Edwardsville (vs Plainfield North)2301000666
Gannon Burns, Edwardsville (vs Plainfield North)1200000500
Riley Iffrig, Edwardsville (vs Plainfield North)1410000250
Cade Hardy, Edwardsville (vs Plainfield North)1410000250
Grant Huebner, Edwardsville (vs Plainfield North)1400000250
Spencer Stearns, Edwardsville (vs Plainfield North)1400000250
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