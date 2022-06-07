Monday's best hitting performances

Best performances (1 Hit Minimum)
|Player
|Hits
|AB
|R
|RBI
|2B
|3B
|HR
|Avg.
|Adam Powell, Edwardsville (vs Plainfield North)
|2
|4
|0
|2
|1
|0
|0
|500
|Jacoby Roberson, Edwardsville (vs Plainfield North)
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1000
|Cole Funkhouser, Edwardsville (vs Plainfield North)
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|666
|Gannon Burns, Edwardsville (vs Plainfield North)
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|500
|Riley Iffrig, Edwardsville (vs Plainfield North)
|1
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|250
|Cade Hardy, Edwardsville (vs Plainfield North)
|1
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|250
|Grant Huebner, Edwardsville (vs Plainfield North)
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|250
|Spencer Stearns, Edwardsville (vs Plainfield North)
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|250