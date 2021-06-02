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Tuesday's best hitting performances
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Tuesday's best hitting performances

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Best performances (1 Hit Minimum)

PlayerHitsABRRBI2B3BHRAvg.
Rolondo Colon, Collinsville (vs Nashville)22230001000
Nick Palmisano, Collinsville (vs Nashville)22130001000
Alex Peetz, Triad (vs Alton)2314200666
Connor Adams, Belleville West (vs Highland)33022001000
Jake Ottensmeier, Highland (vs Belleville West)22020001000
Jake Radosevich, Triad (vs Alton)22010101000
Colin Brueggemann, Freeburg (vs Belleville East)2412001500
Gabe Giacolletto, Triad (vs Alton)1203000500
Eli Hoerner, Freeburg (vs Belleville East)2311100666
AJ Sutberry, Father McGivney (vs Maryville Christian)22200001000
Frank Derner, Triad (vs Alton)3421000750
Jackson Brooks, Alton (vs Triad)22002001000
Brady Twyman, Triad (vs Alton)11300001000
Tyler Griesbaum, Highland (vs Belleville West)11201001000
Austin Callovini, Father McGivney (vs Maryville Christian)1322000333
Brady Salzman, Piasa Southwestern (vs Hillsboro, Illinois)2421200500
Alex Head, Highland (vs Belleville West)11101001000
Brock Barton, Belleville East (vs Freeburg)1202000500
Parker Conley, Collinsville (vs Nashville)1412000250
Matt Miscik, Highland (vs Belleville West)1302000333
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