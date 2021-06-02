Tuesday's best hitting performances

Best performances (1 Hit Minimum)
|Player
|Hits
|AB
|R
|RBI
|2B
|3B
|HR
|Avg.
|Rolondo Colon, Collinsville (vs Nashville)
|2
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|1000
|Nick Palmisano, Collinsville (vs Nashville)
|2
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|1000
|Alex Peetz, Triad (vs Alton)
|2
|3
|1
|4
|2
|0
|0
|666
|Connor Adams, Belleville West (vs Highland)
|3
|3
|0
|2
|2
|0
|0
|1000
|Jake Ottensmeier, Highland (vs Belleville West)
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|1000
|Jake Radosevich, Triad (vs Alton)
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|1000
|Colin Brueggemann, Freeburg (vs Belleville East)
|2
|4
|1
|2
|0
|0
|1
|500
|Gabe Giacolletto, Triad (vs Alton)
|1
|2
|0
|3
|0
|0
|0
|500
|Eli Hoerner, Freeburg (vs Belleville East)
|2
|3
|1
|1
|1
|0
|0
|666
|AJ Sutberry, Father McGivney (vs Maryville Christian)
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|1000
|Frank Derner, Triad (vs Alton)
|3
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|750
|Jackson Brooks, Alton (vs Triad)
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|1000
|Brady Twyman, Triad (vs Alton)
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|1000
|Tyler Griesbaum, Highland (vs Belleville West)
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|1000
|Austin Callovini, Father McGivney (vs Maryville Christian)
|1
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|333
|Brady Salzman, Piasa Southwestern (vs Hillsboro, Illinois)
|2
|4
|2
|1
|2
|0
|0
|500
|Alex Head, Highland (vs Belleville West)
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1000
|Brock Barton, Belleville East (vs Freeburg)
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|500
|Parker Conley, Collinsville (vs Nashville)
|1
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|250
|Matt Miscik, Highland (vs Belleville West)
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|333