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Tuesday's best hitting performances

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Best performances (1 Hit Minimum)

PlayerHitsABRRBI2B3BHRAvg.
Xavier Koch, Centralia, Illinois (vs Carlyle)22231101000
Jack O'Leary, Parkway Central (vs Summit)33031001000
Cam Whitt, St. Dominic (vs Warrenton)2323001666
Xavier Deatherage, O'Fallon (vs Edwardsville)3422101750
Charlie Kilcullin, St. Dominic (vs Warrenton)44010001000
Isaac Lemanski, Collinsville (vs Granite City)2413100500
Carter Arenz, Lutheran South (vs Ladue)22020001000
Ethan Bagwell, Collinsville (vs Granite City)1313001333
Jacob Toombs, Mehlville (vs Webster Groves)3422100750
AJ Nance, Priory (vs University City)2413000500
Chase Blair, Chaminade (vs Westminster)2513010400
Tyler O'Neill, Centralia, Illinois (vs Carlyle)2303000666
Grant Richars, St. Dominic (vs Warrenton)2322100666
Luke Darling, Highland (vs Effingham)2312001666
Aiden Houseworth, Chaminade (vs Westminster)2413000500
Neil Quirk, Priory (vs University City)11020001000
Chris Thilman, Collinsville (vs Granite City)2312100666
Jeremy Dalton, Centralia, Illinois (vs Carlyle)2322100666
Charlie Burt, Chaminade (vs Westminster)3402100750
Blayne Kapp, Highland (vs Effingham)3431100750
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