Tuesday's best hitting performances

Best performances (1 Hit Minimum)
|Player
|Hits
|AB
|R
|RBI
|2B
|3B
|HR
|Avg.
|Xavier Koch, Centralia, Illinois (vs Carlyle)
|2
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|1000
|Jack O'Leary, Parkway Central (vs Summit)
|3
|3
|0
|3
|1
|0
|0
|1000
|Cam Whitt, St. Dominic (vs Warrenton)
|2
|3
|2
|3
|0
|0
|1
|666
|Xavier Deatherage, O'Fallon (vs Edwardsville)
|3
|4
|2
|2
|1
|0
|1
|750
|Charlie Kilcullin, St. Dominic (vs Warrenton)
|4
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|1000
|Isaac Lemanski, Collinsville (vs Granite City)
|2
|4
|1
|3
|1
|0
|0
|500
|Carter Arenz, Lutheran South (vs Ladue)
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|1000
|Ethan Bagwell, Collinsville (vs Granite City)
|1
|3
|1
|3
|0
|0
|1
|333
|Jacob Toombs, Mehlville (vs Webster Groves)
|3
|4
|2
|2
|1
|0
|0
|750
|AJ Nance, Priory (vs University City)
|2
|4
|1
|3
|0
|0
|0
|500
|Chase Blair, Chaminade (vs Westminster)
|2
|5
|1
|3
|0
|1
|0
|400
|Tyler O'Neill, Centralia, Illinois (vs Carlyle)
|2
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|666
|Grant Richars, St. Dominic (vs Warrenton)
|2
|3
|2
|2
|1
|0
|0
|666
|Luke Darling, Highland (vs Effingham)
|2
|3
|1
|2
|0
|0
|1
|666
|Aiden Houseworth, Chaminade (vs Westminster)
|2
|4
|1
|3
|0
|0
|0
|500
|Neil Quirk, Priory (vs University City)
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|1000
|Chris Thilman, Collinsville (vs Granite City)
|2
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|666
|Jeremy Dalton, Centralia, Illinois (vs Carlyle)
|2
|3
|2
|2
|1
|0
|0
|666
|Charlie Burt, Chaminade (vs Westminster)
|3
|4
|0
|2
|1
|0
|0
|750
|Blayne Kapp, Highland (vs Effingham)
|3
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|750