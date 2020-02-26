Box: Althoff 42, Freeburg 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Althoff
|10
|10
|11
|11
|42
|Freeburg
|10
|11
|7
|9
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Althoff
|10-18
|3-5
|1314/47
|1545/55
|Freeburg
|23-9
|7-3
|1703/61
|1373/49
|Althoff
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|William Ache (#21, Sr.)
|13
|5
|0
|3-6
|4
|Daulton Burgner (#2, Sr.)
|12
|2
|2
|2-2
|2
|Jack Bruening (#10, Sr.)
|11
|1
|1
|6-7
|2
|Warner (#24)
|2
|1
|0
|0
|2
|Ty Beasley (#33)
|2
|0
|0
|2-5
|5
|Mack Harris (#44, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jacob Blomenkamp (#4, 6-2, Jr.)
|14
|4
|0
|6-10
|4
|Colin Brueggemann (#21, 6-7, Jr.)
|11
|3
|1
|2-7
|4
|Lane Otten (#32, 6-2, Fr.)
|6
|1
|1
|1-1
|0
|Luke Ervie (#3, 6-1, Sr.)
|4
|2
|0
|0-1
|2
|Austin Lickenbrock (#12, 6-2, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|4