Box: Althoff 42, Freeburg 37
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Box: Althoff 42, Freeburg 37

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1234Final
Althoff1010111142
Freeburg10117937
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Althoff10-183-51314/471545/55
Freeburg23-97-31703/611373/49
AlthoffPtsFG3FGFTFL
William Ache (#21, Sr.)13503-64
Daulton Burgner (#2, Sr.)12222-22
Jack Bruening (#10, Sr.)11116-72
Warner (#24)21002
Ty Beasley (#33)2002-55
Mack Harris (#44, Sr.)21002
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Jacob Blomenkamp (#4, 6-2, Jr.)14406-104
Colin Brueggemann (#21, 6-7, Jr.)11312-74
Lane Otten (#32, 6-2, Fr.)6111-10
Luke Ervie (#3, 6-1, Sr.)4200-12
Austin Lickenbrock (#12, 6-2, Sr.)21004
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