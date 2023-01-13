Box: Belleville East 54, Collinsville 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville East
|15
|16
|12
|11
|54
|Collinsville
|10
|14
|8
|14
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville East
|16-3
|5-2
|1179/62
|937/49
|Collinsville
|13-7
|3-4
|1158/61
|987/52
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|Belleville East
|Individual stats Have not been reported.
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)
|16
|2-6
|4-7
|0
|1
|Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)
|9
|2-3
|1-3
|2-2
|3
|Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)
|9
|1-8
|1-7
|4-4
|4
|Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)
|6
|3-6
|0
|0
|4
|Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)
|4
|0-3
|0-1
|4-4
|2
|Stanley Carnahan (#21, 6-6, F, So.)
|2
|1-2
|0
|0
|0