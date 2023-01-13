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Box: Belleville East 54, Collinsville 46

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1234Final
Belleville East1516121154
Collinsville101481446
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville East16-35-21179/62937/49
Collinsville13-73-41158/61987/52

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Belleville East
Individual stats Have not been reported.
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)162-64-701
Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)92-31-32-23
Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)91-81-74-44
Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)63-6004
Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)40-30-14-42
Stanley Carnahan (#21, 6-6, F, So.)21-2000
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