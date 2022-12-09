Box: Belleville East 57, Edwardsville 47

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|11
|10
|6
|20
|47
|Belleville East
|3
|13
|21
|20
|57
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|2-4
|1-2
|276/46
|298/50
|Belleville East
|6-0
|2-0
|375/62
|275/46
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|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|AJ Tillman (#1, 6-1, Jr.)
|15
|6-10
|1-1
|0
|3
|Jonathan Stump (#33, 6-7, Sr.)
|10
|2-2
|2-2
|0
|2
|Malik Allen (#2, 6-2, Jr.)
|9
|0-3
|3-6
|0
|1
|Iosefatu Epenesa (#34, 6-5, So.)
|5
|2-4
|0
|1-2
|2
|Kris Crosby (#11, 6-4, Jr.)
|4
|2-2
|0
|0
|1
|Isayah Kloster (#21, 6-5, Sr.)
|4
|2-6
|0-1
|0
|3
|Edwardsville
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