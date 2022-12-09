 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Belleville East 57, Edwardsville 47

  • 0
1234Final
Edwardsville111062047
Belleville East313212057
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville2-41-2276/46298/50
Belleville East6-02-0375/62275/46

People are also reading…

EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
AJ Tillman (#1, 6-1, Jr.)156-101-103
Jonathan Stump (#33, 6-7, Sr.)102-22-202
Malik Allen (#2, 6-2, Jr.)90-33-601
Iosefatu Epenesa (#34, 6-5, So.)52-401-22
Kris Crosby (#11, 6-4, Jr.)42-2001
Isayah Kloster (#21, 6-5, Sr.)42-60-103
Edwardsville
Individual stats Have not been reported.
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Boys basketball area rankings

STLhighschoolSPORTS.com rankings - 12/7/2022 Large school sLast Week1. East St. Louis (5-0)NR2. Belleville East (5-0)NR3. Chaminade (0-0)NR4. …

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News