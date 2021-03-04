Box: Belleville East 58, O'Fallon 33

|1
|2
|3
|4
|Final
|O'Fallon
|7
|9
|5
|12
|33
|Belleville East
|15
|16
|11
|16
|58
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|O'Fallon
|4-7
|3-7
|509/46
|579/53
|Belleville East
|10-0
|10-0
|542/49
|437/40
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Chris Porter (#22, 6-0, G, Sr.)
|22
|5
|3
|3-5
|0
|Jalen Smith (#4, 6-3, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Dwayne Chatman, Jr (#12, 6-4, F, So.)
|2
|1
|0
|0-3
|2
|Tahj Scott (#20, 5-10, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Kaleb Randolph (#44, 6-1, F)
|2
|1
|0
|0-2
|0
|Latrell Bonner (#3, 6-1, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-3
|3
|Kendall Walter (#32, 6-3, F, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|2
|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bryson Ivy (#15, 6-0, G, Sr.)
|16
|4
|2
|2-2
|2
|Ethyn Brown (#3, 6-2, G, Sr.)
|12
|3
|1
|3-6
|3
|Alan Mason (#33, 6-2, G, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|1
|Jordan Pickett (#1, 6-3, G, So.)
|8
|1
|2
|0
|2
|Chris Thomas (#13, 5-8, G, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Wendell Miller (#22, 6-2, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Garrison Shindler (#2, 6-3, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|ZJ Hamilton (#25, 6-1, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3