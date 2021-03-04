 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Belleville East 58, O'Fallon 33
0 comments

Box: Belleville East 58, O'Fallon 33

  • 0
1234Final
O'Fallon7951233
Belleville East1516111658
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
O'Fallon4-73-7509/46579/53
Belleville East10-010-0542/49437/40
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Chris Porter (#22, 6-0, G, Sr.)22533-50
Jalen Smith (#4, 6-3, G, So.)21002
Dwayne Chatman, Jr (#12, 6-4, F, So.)2100-32
Tahj Scott (#20, 5-10, G, Sr.)21001
Kaleb Randolph (#44, 6-1, F)2100-20
Latrell Bonner (#3, 6-1, G, Sr.)2002-33
Kendall Walter (#32, 6-3, F, Sr.)1001-22
Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Bryson Ivy (#15, 6-0, G, Sr.)16422-22
Ethyn Brown (#3, 6-2, G, Sr.)12313-63
Alan Mason (#33, 6-2, G, Jr.)81201
Jordan Pickett (#1, 6-3, G, So.)81202
Chris Thomas (#13, 5-8, G, Sr.)63001
Wendell Miller (#22, 6-2, F, Sr.)42001
Garrison Shindler (#2, 6-3, F, Sr.)21001
ZJ Hamilton (#25, 6-1, F, Sr.)21003
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports