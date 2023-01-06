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Box: Belleville East 66, Belleville West 57

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1234Final
Belleville West817151757
Belleville East1413201966
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville West6-81-4742/53777/56
Belleville East14-24-1989/71760/54

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Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Myles Liddell (#12, 6-2, F, Jr.)19712-21
Brandon Scott (#4, 5-11, G, Jr.)10311-22
David Marshall Jr. (#20, 6-3, G, Jr.)7301-21
Quincy Cotton (#3, 6-3, G, Sr.)72104
Daylen Byrd (#24, 6-2, G, Jr.)6300-22
Nicholas Hankins Jr. (#11, 5-11, G, Fr.)42003
Jordan Lacey (#23, 6-0, G, Jr.)4200-14
Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Jordan Pickett (#1, 6-4, G, Sr.)241102-21
Antwine Wilson (#2, 6-4, G/F, Sr.)2310101
Mason Mosley (#10, 5-10, PG, Sr.)9205-83
Darien Singleton (#4, 6-1, G, Sr.)6111-21
Alex Jackson (#15, 6-5, F, Sr.)4102-43
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