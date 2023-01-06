Box: Belleville East 66, Belleville West 57

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville West
|8
|17
|15
|17
|57
|Belleville East
|14
|13
|20
|19
|66
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville West
|6-8
|1-4
|742/53
|777/56
|Belleville East
|14-2
|4-1
|989/71
|760/54
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|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Myles Liddell (#12, 6-2, F, Jr.)
|19
|7
|1
|2-2
|1
|Brandon Scott (#4, 5-11, G, Jr.)
|10
|3
|1
|1-2
|2
|David Marshall Jr. (#20, 6-3, G, Jr.)
|7
|3
|0
|1-2
|1
|Quincy Cotton (#3, 6-3, G, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|4
|Daylen Byrd (#24, 6-2, G, Jr.)
|6
|3
|0
|0-2
|2
|Nicholas Hankins Jr. (#11, 5-11, G, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Jordan Lacey (#23, 6-0, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0-1
|4
|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jordan Pickett (#1, 6-4, G, Sr.)
|24
|11
|0
|2-2
|1
|Antwine Wilson (#2, 6-4, G/F, Sr.)
|23
|10
|1
|0
|1
|Mason Mosley (#10, 5-10, PG, Sr.)
|9
|2
|0
|5-8
|3
|Darien Singleton (#4, 6-1, G, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|1
|Alex Jackson (#15, 6-5, F, Sr.)
|4
|1
|0
|2-4
|3