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Box: Belleville West 60, Granite City 47
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Box: Belleville West 60, Granite City 47

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1234Final
Granite City13188847
Belleville West1117171560
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Granite City1-10-0100/50104/52
Belleville West2-11-1165/82152/76
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Marcus Pepper (#1, 5-10, Sr.)13321-54
Maurlon Baker (6-3, Sr.)93105
Damon Smith (#4, 6-3, Jr.)72102
Mark Yarborough (#3, 6-0, Jr.)6202-40
Victor McGill (#24, 5-9, Fr.)51100
Marc-Kell Campbell (#2, 6-3, Jr.)42002
Brian Hines (#25, 6-6, Sr.)3003-54
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Tommie Williams (#3, 6-4, G/F, Sr.)21721-50
Ty Lampley (#22, 6-4, G/F, Sr.)15701-43
Dwight Newsome Jr. (#14, 6-3, G, Sr.)14224-61
J'luan Patterson (#10, 6-2, G/F, Sr.)9212-52
Ben Stedman (#15, 5-10, G, Sr.)1001-20
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