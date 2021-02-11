Box: Belleville West 60, Granite City 47

|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|13
|18
|8
|8
|47
|Belleville West
|11
|17
|17
|15
|60
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|1-1
|0-0
|100/50
|104/52
|Belleville West
|2-1
|1-1
|165/82
|152/76
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Marcus Pepper (#1, 5-10, Sr.)
|13
|3
|2
|1-5
|4
|Maurlon Baker (6-3, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|5
|Damon Smith (#4, 6-3, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|2
|Mark Yarborough (#3, 6-0, Jr.)
|6
|2
|0
|2-4
|0
|Victor McGill (#24, 5-9, Fr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Marc-Kell Campbell (#2, 6-3, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Brian Hines (#25, 6-6, Sr.)
|3
|0
|0
|3-5
|4