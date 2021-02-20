Box: Belleville West 64, O'Fallon 44

|1
|2
|3
|4
|Final
|O'Fallon
|8
|12
|11
|13
|44
|Belleville West
|19
|5
|17
|23
|64
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|O'Fallon
|1-4
|1-4
|237/47
|291/58
|Belleville West
|4-2
|3-2
|349/70
|308/62
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dawson Algee (#30, 6-3, F, Jr.)
|15
|4
|0
|7-8
|2
|Chris Porter (#22, 6-0, G, Sr.)
|12
|2
|2
|2-2
|4
|Jalen Smith (#4, 6-3, G, So.)
|10
|4
|0
|2-4
|3
|Latrell Bonner (#3, 6-1, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Dwayne Chatman, Jr (#12, 6-4, F, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ty Lampley (#22, 6-4, G/F, Sr.)
|23
|6
|3
|2-2
|3
|Dwight Newsome Jr. (#14, 6-3, G, Sr.)
|16
|3
|2
|4-4
|1
|Tommie Williams (#3, 6-4, G/F, Sr.)
|10
|4
|0
|2-4
|4
|Ben Stedman (#15, 5-10, G, Sr.)
|6
|2
|0
|2-4
|1
|J'luan Patterson (#10, 6-2, G/F, Sr.)
|4
|0
|1
|1-2
|3
|Ruben Howell IV (#35, 6-3, F/C, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Javieon Wallace (#11, 5-9, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0