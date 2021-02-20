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Box: Belleville West 64, O'Fallon 44
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Box: Belleville West 64, O'Fallon 44

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1234Final
O'Fallon812111344
Belleville West195172364
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
O'Fallon1-41-4237/47291/58
Belleville West4-23-2349/70308/62
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Dawson Algee (#30, 6-3, F, Jr.)15407-82
Chris Porter (#22, 6-0, G, Sr.)12222-24
Jalen Smith (#4, 6-3, G, So.)10402-43
Latrell Bonner (#3, 6-1, G, Sr.)5201-21
Dwayne Chatman, Jr (#12, 6-4, F, So.)21002
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Ty Lampley (#22, 6-4, G/F, Sr.)23632-23
Dwight Newsome Jr. (#14, 6-3, G, Sr.)16324-41
Tommie Williams (#3, 6-4, G/F, Sr.)10402-44
Ben Stedman (#15, 5-10, G, Sr.)6202-41
J'luan Patterson (#10, 6-2, G/F, Sr.)4011-23
Ruben Howell IV (#35, 6-3, F/C, Sr.)30102
Javieon Wallace (#11, 5-9, G, Sr.)2002-20
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