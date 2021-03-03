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Box: Belleville West 77, Alton 59
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Box: Belleville West 77, Alton 59

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1234Final
Alton1314131959
Belleville West1620192277
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Alton0-100-10445/44632/63
Belleville West7-45-4620/62564/56
AltonPtsFG3FGFTFL
Ja'Markus Gary (#1, 6-1, G, Sr.)32942-33
Dante' Herrin (#15, 6-3, F, Sr.)17332-64
Ihzel Brown (#24, 6-3, F, Jr.)5201-22
Kyle Hubbard (#12, 6-4, F, Jr.)3101-21
Lathan O'Quinn (#4, 6-3, F, Sr.)21000
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Tommie Williams (#3, 6-4, G/F, Sr.)18802-63
Dwight Newsome Jr. (#14, 6-3, G, Sr.)17521-14
J'luan Patterson (#10, 6-2, G/F, Sr.)15232-24
Ty Lampley (#22, 6-4, G/F, Sr.)8302-24
Javieon Wallace (#11, 5-9, G, Sr.)8113-41
Ben Stedman (#15, 5-10, G, Sr.)7203-51
Tommy Grafe (#30, 6-3, C, Sr.)42001
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