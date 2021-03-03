Box: Belleville West 77, Alton 59

|1
|2
|3
|4
|Final
|Alton
|13
|14
|13
|19
|59
|Belleville West
|16
|20
|19
|22
|77
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Alton
|0-10
|0-10
|445/44
|632/63
|Belleville West
|7-4
|5-4
|620/62
|564/56
|Alton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ja'Markus Gary (#1, 6-1, G, Sr.)
|32
|9
|4
|2-3
|3
|Dante' Herrin (#15, 6-3, F, Sr.)
|17
|3
|3
|2-6
|4
|Ihzel Brown (#24, 6-3, F, Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Kyle Hubbard (#12, 6-4, F, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Lathan O'Quinn (#4, 6-3, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tommie Williams (#3, 6-4, G/F, Sr.)
|18
|8
|0
|2-6
|3
|Dwight Newsome Jr. (#14, 6-3, G, Sr.)
|17
|5
|2
|1-1
|4
|J'luan Patterson (#10, 6-2, G/F, Sr.)
|15
|2
|3
|2-2
|4
|Ty Lampley (#22, 6-4, G/F, Sr.)
|8
|3
|0
|2-2
|4
|Javieon Wallace (#11, 5-9, G, Sr.)
|8
|1
|1
|3-4
|1
|Ben Stedman (#15, 5-10, G, Sr.)
|7
|2
|0
|3-5
|1
|Tommy Grafe (#30, 6-3, C, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1