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Box: Belleville West 85, SIUE Charter 25

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1234Final
Belleville West2131221185
SIUE Charter476825
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville West6-140-71077/541201/60
SIUE Charter0-30-063/3244/12

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Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Travion Hines (#10, 6-1, G, Sr.)146-60-12-23
Daylen Byrd (#24, 6-2, G, So.)144-41-53-31
Jarius LJ Winters Jr. (#30, 6-1, G, So.)111-13-501
Damien Farley (#35, 6-8, C, Sr.)115-501-20
Darvin Morris (#11, 5-9, G, Jr.)72-21-202
Myles Liddell (#12, 6-1, G, So.)72-31-701
D'Quan Shaw (#14, 6-3, F)73-701-31
Bryden Gryzmala (#3, 5-10, G, Fr.)61-11-41-21
Caleb Bilzing (#22, 6-0, G, Jr.)41-202-21
William Brown Jr. (#15, 6-2, G, So.)21-20-102
David Marshall Jr. (#20, 6-2, G, So.)21-10-101
Belleville West
Individual stats Have not been reported.
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