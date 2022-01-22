Box: Belleville West 85, SIUE Charter 25

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville West
|21
|31
|22
|11
|85
|SIUE Charter
|4
|7
|6
|8
|25
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville West
|6-14
|0-7
|1077/54
|1201/60
|SIUE Charter
|0-3
|0-0
|63/3
|244/12
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|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Travion Hines (#10, 6-1, G, Sr.)
|14
|6-6
|0-1
|2-2
|3
|Daylen Byrd (#24, 6-2, G, So.)
|14
|4-4
|1-5
|3-3
|1
|Jarius LJ Winters Jr. (#30, 6-1, G, So.)
|11
|1-1
|3-5
|0
|1
|Damien Farley (#35, 6-8, C, Sr.)
|11
|5-5
|0
|1-2
|0
|Darvin Morris (#11, 5-9, G, Jr.)
|7
|2-2
|1-2
|0
|2
|Myles Liddell (#12, 6-1, G, So.)
|7
|2-3
|1-7
|0
|1
|D'Quan Shaw (#14, 6-3, F)
|7
|3-7
|0
|1-3
|1
|Bryden Gryzmala (#3, 5-10, G, Fr.)
|6
|1-1
|1-4
|1-2
|1
|Caleb Bilzing (#22, 6-0, G, Jr.)
|4
|1-2
|0
|2-2
|1
|William Brown Jr. (#15, 6-2, G, So.)
|2
|1-2
|0-1
|0
|2
|David Marshall Jr. (#20, 6-2, G, So.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|1
|Belleville West
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