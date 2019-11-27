|1
|2
|3
|4
|Final
|Owensville
|13
|11
|16
|8
|48
|Borgia
|18
|27
|13
|20
|78
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Owensville
|0-1
|0-0
|48/48
|78/78
|Borgia
|1-0
|0-0
|78/78
|48/48
|Owensville
|Individual stats Have not been reported.
|Borgia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cole Weber (#30, 6-3, G, Sr.)
|22
|1-1
|6-11
|2-3
|2
|Alex Brinkmann (#23, 6-2, F, Sr.)
|16
|6-10
|0
|4-4
|2
|Andrew Patton (#32, 6-6, F, Jr.)
|12
|6-6
|0
|0
|2
|Andrew Dyson (#4, 6-0, G, Jr.)
|11
|2-2
|2-3
|1-2
|1
|Trent Strubberg (5-8, G, Sr.)
|8
|1-2
|2-4
|0
|1
|Max Meyers (#5, 5-9, G, Jr.)
|7
|0-1
|1-4
|4-6
|0
|Grant Schroeder (#12, 6-1, F)
|2
|1-1
|0-1
|0
|2