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1234Final
Owensville131116848
Borgia1827132078
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Owensville0-10-048/4878/78
Borgia1-00-078/7848/48
Owensville
Individual stats Have not been reported.
BorgiaPtsFG3FGFTFL
Cole Weber (#30, 6-3, G, Sr.)221-16-112-32
Alex Brinkmann (#23, 6-2, F, Sr.)166-1004-42
Andrew Patton (#32, 6-6, F, Jr.)126-6002
Andrew Dyson (#4, 6-0, G, Jr.)112-22-31-21
Trent Strubberg (5-8, G, Sr.)81-22-401
Max Meyers (#5, 5-9, G, Jr.)70-11-44-60
Grant Schroeder (#12, 6-1, F)21-10-102

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