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Box: Bowling Green 67, Silex 36

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1234Final
Silex11513736
Bowling Green192316967
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Silex2-150-7739/431030/61
Bowling Green8-83-2842/50877/52

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SilexPtsFG3FGFTFL
Josh Price (#2, 5-9, Sr.)114-40-33-40
Tyler Twellman (#3, 6-2, Jr.)102-72-701
Ryder Hopkins (5-8, So.)51-31-10-10
Cole Fessler (#23, 6-3, Jr.)42-20-302
Jake Henry (#40, 6-3, Jr.)42-7002
Noah Chesser (#30, 6-1, Jr.)21-100-20
Silex
Individual stats Have not been reported.
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