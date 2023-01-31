Box: Bowling Green 67, Silex 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Silex
|11
|5
|13
|7
|36
|Bowling Green
|19
|23
|16
|9
|67
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Silex
|2-15
|0-7
|739/43
|1030/61
|Bowling Green
|8-8
|3-2
|842/50
|877/52
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|Silex
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Josh Price (#2, 5-9, Sr.)
|11
|4-4
|0-3
|3-4
|0
|Tyler Twellman (#3, 6-2, Jr.)
|10
|2-7
|2-7
|0
|1
|Ryder Hopkins (5-8, So.)
|5
|1-3
|1-1
|0-1
|0
|Cole Fessler (#23, 6-3, Jr.)
|4
|2-2
|0-3
|0
|2
|Jake Henry (#40, 6-3, Jr.)
|4
|2-7
|0
|0
|2
|Noah Chesser (#30, 6-1, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0-2
|0
|Silex
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