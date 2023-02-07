|1
|2
|3
|4
|Final
|Breese Central
|7
|9
|14
|20
|50
|Columbia
|8
|6
|7
|18
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Breese Central
|23-4
|7-0
|1474/55
|1014/38
|Columbia
|25-3
|6-1
|1702/63
|1217/45
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|Breese Central
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cody Dickshot (#1, 5-10, G, Sr.)
|17
|6
|0
|5-6
|4
|Chase Lewis (#35, 6-2, F, Sr.)
|13
|3
|2
|1-1
|3
|Mason Shubert (#11, 6-2, G, Jr.)
|7
|2
|0
|3-6
|0
|Zane Schrage (#22, 6-4, C, Jr.)
|7
|0
|1
|4-4
|3
|Ty Kueper (#3, 6-0, G, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|3
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|13
|4-9
|0
|5-7
|4
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|9
|3-6
|1-2
|0-2
|3
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|6
|0-1
|1-2
|3-4
|0
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|4
|2-2
|0-2
|0
|5
|Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)
|3
|1-2
|0-1
|1-2
|2
|Logan Bosch (#22, 5-11, G, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|1
|Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)
|2
|1-2
|0
|0-1
|2