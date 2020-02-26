Box: Breese Central 48, Carlinville 34
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Box: Breese Central 48, Carlinville 34

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1234Final
Carlinville45141134
Breese Central317131548
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville12-152-71275/471432/53
Breese Central15-176-41541/571535/57
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Briley Roper (#23, 6-0, F, Sr.)144204
Michael Byots (6-0, G, Sr.)9212-23
Ethan Trimm (#41, 6-2, C, Jr.)8204-43
Jack Kessinger (#13, 6-0, G, Sr.)3003-41
Breese CentralPtsFG3FGFTFL
Bradon Thomas (#3, Sr.)15701-21
Nicholas Warnecke (#33)93103
Parker Loepker (#50, Sr.)7105-64
Brady Moore (#23)7301-33
Jackson Haag (#2, 5-10, G, Sr.)42000
Luke Strubhart (#35)3101-21
Dalton Boruff (#5)30101
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