Box: Breese Central 48, Carlinville 34

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|4
|5
|14
|11
|34
|Breese Central
|3
|17
|13
|15
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|12-15
|2-7
|1275/47
|1432/53
|Breese Central
|15-17
|6-4
|1541/57
|1535/57
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Briley Roper (#23, 6-0, F, Sr.)
|14
|4
|2
|0
|4
|Michael Byots (6-0, G, Sr.)
|9
|2
|1
|2-2
|3
|Ethan Trimm (#41, 6-2, C, Jr.)
|8
|2
|0
|4-4
|3
|Jack Kessinger (#13, 6-0, G, Sr.)
|3
|0
|0
|3-4
|1
|Breese Central
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bradon Thomas (#3, Sr.)
|15
|7
|0
|1-2
|1
|Nicholas Warnecke (#33)
|9
|3
|1
|0
|3
|Parker Loepker (#50, Sr.)
|7
|1
|0
|5-6
|4
|Brady Moore (#23)
|7
|3
|0
|1-3
|3
|Jackson Haag (#2, 5-10, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Luke Strubhart (#35)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Dalton Boruff (#5)
|3
|0
|1
|0
|1