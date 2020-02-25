Box: Breese Central 72, Litchfield 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Litchfield
|7
|7
|11
|3
|28
|Breese Central
|19
|18
|23
|12
|72
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Litchfield
|10-20
|2-7
|1321/44
|1551/52
|Breese Central
|14-17
|6-4
|1493/50
|1501/50
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brady Bishop (#1)
|12
|1
|2
|4-4
|0
|Anthony Boston (#50)
|6
|3
|0
|0
|1
|Austin Niehaus (#45)
|5
|1
|1
|0
|1
|Cameron Crow (#10)
|2
|1
|0
|0
|0
|Blaine Stewart (#11)
|2
|1
|0
|0
|0
|John Corso (#42)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Breese Central
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nicholas Warnecke (#33)
|23
|7
|3
|0
|0
|Brady Moore (#23)
|14
|3
|2
|2-2
|0
|Parker Loepker (#50, Sr.)
|10
|4
|0
|2-2
|0
|Bradon Thomas (#3, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|0
|Luke Strubhart (#35)
|4
|2
|0
|0
|1
|Shane Becker (#20)
|4
|2
|0
|0
|0
|Nate Rackers (#22)
|4
|2
|0
|0
|0
|Jackson Haag (#2, 5-10, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Drew Rakers (#55)
|2
|1
|0
|0
|2