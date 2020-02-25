Box: Breese Central 72, Litchfield 28
0 comments

Box: Breese Central 72, Litchfield 28

  • 0
Subscribe today: $3/3 months
1234Final
Litchfield7711328
Breese Central1918231272
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Litchfield10-202-71321/441551/52
Breese Central14-176-41493/501501/50
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
Brady Bishop (#1)12124-40
Anthony Boston (#50)63001
Austin Niehaus (#45)51101
Cameron Crow (#10)21000
Blaine Stewart (#11)21000
John Corso (#42)1001-21
Breese CentralPtsFG3FGFTFL
Nicholas Warnecke (#33)237300
Brady Moore (#23)14322-20
Parker Loepker (#50, Sr.)10402-20
Bradon Thomas (#3, Sr.)84000
Luke Strubhart (#35)42001
Shane Becker (#20)42000
Nate Rackers (#22)42000
Jackson Haag (#2, 5-10, G, Sr.)30100
Drew Rakers (#55)21002
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports