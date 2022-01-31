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Box: Cape Girardeau Central 68, Mehlville 49

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1234Final
Mehlville317111849
Cape Girardeau Central1120201768
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mehlville8-101-1930/52994/55
Cape Girardeau Central3-10-0245/14209/12

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MehlvillePtsFG3FGFTFL
Cassius Jones (#10, Sr.)102200
Christian Branson (#32, Sr.)8211-10
Aron DeRoy (#20, So.)7301-10
Eric Ohmer (#2, Sr.)5201-10
Marcus Jacobs (#13, Fr.)5201-20
Logan Mueller (#4, Sr.)42000
Blake Wentzel (#1, Sr.)4102-20
Enrique Dubose (#11, Sr.)30100
Dino Pryzma (#45)30100
Mehlville
Individual stats Have not been reported.
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