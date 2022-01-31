Box: Cape Girardeau Central 68, Mehlville 49

|1
|2
|3
|4
|Final
|Mehlville
|3
|17
|11
|18
|49
|Cape Girardeau Central
|11
|20
|20
|17
|68
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mehlville
|8-10
|1-1
|930/52
|994/55
|Cape Girardeau Central
|3-1
|0-0
|245/14
|209/12
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|Mehlville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cassius Jones (#10, Sr.)
|10
|2
|2
|0
|0
|Christian Branson (#32, Sr.)
|8
|2
|1
|1-1
|0
|Aron DeRoy (#20, So.)
|7
|3
|0
|1-1
|0
|Eric Ohmer (#2, Sr.)
|5
|2
|0
|1-1
|0
|Marcus Jacobs (#13, Fr.)
|5
|2
|0
|1-2
|0
|Logan Mueller (#4, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Blake Wentzel (#1, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|0
|Enrique Dubose (#11, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Dino Pryzma (#45)
|3
|0
|1
|0
|0
|Mehlville
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