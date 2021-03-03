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Box: Cardinal Ritter 47, University City 43
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Box: Cardinal Ritter 47, University City 43

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12345Final
Cardinal Ritter911712847
University City1111143443
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cardinal Ritter16-54-11432/681152/55
University City16-42-01354/641026/49
Cardinal Ritter
Individual stats Have not been reported.
University CityPtsFG3FGFTFL
Larry Abbey (#22, 5-10, Jr.)135-61-40-13
Carleton Thomas (#24, 6-4, Jr.)122-42-22-63
Brandon Ming (#14, 6-5, Sr.)102-22-501
Jalen Hampton (#15, 6-7, Sr.)84-6005
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