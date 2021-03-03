Box: Cardinal Ritter 47, University City 43

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Cardinal Ritter
|9
|11
|7
|12
|8
|47
|University City
|11
|11
|14
|3
|4
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cardinal Ritter
|16-5
|4-1
|1432/68
|1152/55
|University City
|16-4
|2-0
|1354/64
|1026/49
|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Cardinal Ritter
|9
|11
|7
|12
|8
|47
|University City
|11
|11
|14
|3
|4
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cardinal Ritter
|16-5
|4-1
|1432/68
|1152/55
|University City
|16-4
|2-0
|1354/64
|1026/49
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