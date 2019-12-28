Box: Cardinal Ritter 76, McCluer 71

|1
|2
|3
|4
|Final
|McCluer
|19
|12
|24
|16
|71
|Cardinal Ritter
|17
|15
|26
|18
|76
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|McCluer
|10-1
|1-0
|698/63
|527/48
|Cardinal Ritter
|7-3
|1-0
|673/61
|619/56
|McCluer
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kameryn Hubbard (#5, 6-5, F, Sr.)
|28
|12
|0
|4-6
|4
|Jeremiah Johnson (#4, 6-0, G, Sr.)
|17
|2
|3
|4-5
|1
|Devon Barshow (#1, 6-6, F, Sr.)
|13
|2
|2
|3-4
|4
|Anias Futrell (#22, 6-2, G, Jr.)
|8
|3
|0
|2-4
|5
|Caleb Carey (#3, 5-9, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Dennis Keyes (#32, 6-1, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Cardinal Ritter
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Garry Clark (#33, 6-7, F, Sr.)
|29
|12
|0
|5-5
|2
|Mario Fleming (#23, 6-3, G, Jr.)
|25
|12
|0
|1-1
|0
|Brandon Ellington (#34, 6-6, F, Sr.)
|9
|2
|0
|5-7
|3
|Glenn Valentine (#1, 6-0, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Luther Burden (#3, 6-2, G, So.)
|5
|2
|0
|1-2
|3
|Caleb Wilkerson (#4, 5-8, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2