Box: Cardinal Ritter 76, McCluer 71
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Box: Cardinal Ritter 76, McCluer 71

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1234Final
McCluer1912241671
Cardinal Ritter1715261876
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
McCluer10-11-0698/63527/48
Cardinal Ritter7-31-0673/61619/56
McCluerPtsFG3FGFTFL
Kameryn Hubbard (#5, 6-5, F, Sr.)281204-64
Jeremiah Johnson (#4, 6-0, G, Sr.)17234-51
Devon Barshow (#1, 6-6, F, Sr.)13223-44
Anias Futrell (#22, 6-2, G, Jr.)8302-45
Caleb Carey (#3, 5-9, G, Sr.)30100
Dennis Keyes (#32, 6-1, G, So.)21002
Cardinal RitterPtsFG3FGFTFL
Garry Clark (#33, 6-7, F, Sr.)291205-52
Mario Fleming (#23, 6-3, G, Jr.)251201-10
Brandon Ellington (#34, 6-6, F, Sr.)9205-73
Glenn Valentine (#1, 6-0, G, Sr.)60202
Luther Burden (#3, 6-2, G, So.)5201-23
Caleb Wilkerson (#4, 5-8, G, Sr.)21002
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