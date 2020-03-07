Box: Cardinal Ritter 67, O'Fallon Christian 54

|1
|2
|3
|4
|Final
|O'Fallon Christian
|9
|16
|12
|17
|54
|Cardinal Ritter
|12
|17
|19
|19
|67
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|O'Fallon Christian
|25-6
|7-1
|1912/62
|1509/49
|Cardinal Ritter
|23-6
|8-0
|2109/68
|1705/55
|O'Fallon Christian
|Individual stats Have not been reported.
|Cardinal Ritter
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brandon Ellington (#34, 6-6, F, Sr.)
|20
|8
|0
|4-11
|2
|Luther Burden (#3, 6-2, G, So.)
|16
|6
|0
|4-8
|2
|Garry Clark (#33, 6-7, F, Sr.)
|15
|6
|0
|3-5
|2
|Mario Fleming (#23, 6-3, G, Jr.)
|11
|4
|1
|0
|2
|Glenn Valentine (#1, 6-0, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Caleb Wilkerson (#4, 5-8, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Illyaas Harris (#10, 5-11, G, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0