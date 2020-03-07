Box: Cardinal Ritter 67, O'Fallon Christian 54
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Box: Cardinal Ritter 67, O'Fallon Christian 54

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1234Final
O'Fallon Christian916121754
Cardinal Ritter1217191967
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
O'Fallon Christian25-67-11912/621509/49
Cardinal Ritter23-68-02109/681705/55
O'Fallon Christian
Individual stats Have not been reported.
Cardinal RitterPtsFG3FGFTFL
Brandon Ellington (#34, 6-6, F, Sr.)20804-112
Luther Burden (#3, 6-2, G, So.)16604-82
Garry Clark (#33, 6-7, F, Sr.)15603-52
Mario Fleming (#23, 6-3, G, Jr.)114102
Glenn Valentine (#1, 6-0, G, Sr.)30103
Caleb Wilkerson (#4, 5-8, G, Sr.)1001-20
Illyaas Harris (#10, 5-11, G, Jr.)1001-20
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