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Box: Carlinville 42, Bunker Hill 41
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Box: Carlinville 42, Bunker Hill 41

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1234Final
Carlinville101271342
Bunker Hill13981141
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville6-41-1435/44381/38
Bunker Hill5-60-0439/44503/50
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Ayden Tiburzi (#11, 5-10, G, Sr.)10213-61
Carson Wiser (#2, 6-0, G/F, Sr.)8302-20
Ryenn Hart (#3, 6-2, G/F, Jr.)7021-20
Ethan Siglock (#1, 6-1, G, Sr.)7203-44
Aaron Wills (#33, 6-5, F, Sr.)72100
Mason Duckels (#5, 6-0, G/F, Sr.)30100
Bunker HillPtsFG3FGFTFL
Grant Burch (#5, 5-10, G, Jr.)150502
Logan Santel (#14, 6-1, G, Sr.)81201
Keegan Ralston (#40, 6-5, C, Sr.)63003
Ethan Collins (#13, 6-1, F, Sr.)51103
Kadyn Hines (#10, 6-1, G, Sr.)30101
Daniel Manar (#33, 6-3, F, Jr.)21002
Jaydon Hausman21000
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