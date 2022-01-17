Box: Carlinville 42, Bunker Hill 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|10
|12
|7
|13
|42
|Bunker Hill
|13
|9
|8
|11
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|6-4
|1-1
|435/44
|381/38
|Bunker Hill
|5-6
|0-0
|439/44
|503/50
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ayden Tiburzi (#11, 5-10, G, Sr.)
|10
|2
|1
|3-6
|1
|Carson Wiser (#2, 6-0, G/F, Sr.)
|8
|3
|0
|2-2
|0
|Ryenn Hart (#3, 6-2, G/F, Jr.)
|7
|0
|2
|1-2
|0
|Ethan Siglock (#1, 6-1, G, Sr.)
|7
|2
|0
|3-4
|4
|Aaron Wills (#33, 6-5, F, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|0
|Mason Duckels (#5, 6-0, G/F, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0