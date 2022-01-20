Box: Carlinville 51, Staunton 40

|1
|2
|3
|4
|Final
|Staunton
|9
|9
|9
|13
|40
|Carlinville
|14
|9
|6
|22
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Staunton
|5-12
|0-1
|647/38
|830/49
|Carlinville
|7-5
|1-1
|506/30
|453/27
People are also reading…
|Staunton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cole Sternickle (#30, So.)
|17
|4
|3
|0
|3
|Braden Buffington (#23, So.)
|11
|1
|3
|0
|0
|Cayden Silvester (#14, Sr.)
|9
|2
|1
|2-2
|5
|Brady Gillen (#34, So.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ryenn Hart (#3, 6-2, G/F, Jr.)
|12
|0
|4
|0
|0
|Ethan Siglock (#1, 6-1, G, Sr.)
|11
|1
|3
|0-1
|0
|Aaron Wills (#33, 6-5, F, Sr.)
|9
|4
|0
|1-2
|2
|Ayden Tiburzi (#11, 5-10, G, Sr.)
|9
|1
|0
|7-8
|2
|Carson Wiser (#2, 6-0, G/F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Mason Duckels (#5, 6-0, G/F, Sr.)
|4
|2
|0
|0-1
|2