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Box: Carlinville 51, Staunton 40

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1234Final
Staunton9991340
Carlinville14962251
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Staunton5-120-1647/38830/49
Carlinville7-51-1506/30453/27

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StauntonPtsFG3FGFTFL
Cole Sternickle (#30, So.)174303
Braden Buffington (#23, So.)111300
Cayden Silvester (#14, Sr.)9212-25
Brady Gillen (#34, So.)30102
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Ryenn Hart (#3, 6-2, G/F, Jr.)120400
Ethan Siglock (#1, 6-1, G, Sr.)11130-10
Aaron Wills (#33, 6-5, F, Sr.)9401-22
Ayden Tiburzi (#11, 5-10, G, Sr.)9107-82
Carson Wiser (#2, 6-0, G/F, Sr.)63001
Mason Duckels (#5, 6-0, G/F, Sr.)4200-12
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