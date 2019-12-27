Box: Carlinville 59, Litchfield 57
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Box: Carlinville 59, Litchfield 57

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1234Final
Litchfield107192157
Carlinville719191459
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Litchfield5-71-1507/42533/44
Carlinville2-40-2260/22334/28
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
Blaine Stewart (#11)19145-64
Anthony Boston (#50)11305-84
Blake McGill (#22)11221-13
John Corso (#42)7301-42
Cameron Crow (#10)4200-13
Austin Niehaus (#45)21004
Chase Hires (#12)2002-20
Jordan Harris (#34)1001-23
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Michael Byots (6-0, G, Sr.)3210012-183
Ethan Trimm (#41, 6-2, C, Jr.)10402-33
Jack Kessinger (#13, 6-0, G, Sr.)8302-23
Briley Roper (#23, 6-0, F, Sr.)5201-23
Mason Duckels (#12, 5-10, F, So.)4102-21
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