Box: Carlinville 59, Litchfield 57

|1
|2
|3
|4
|Final
|Litchfield
|10
|7
|19
|21
|57
|Carlinville
|7
|19
|19
|14
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Litchfield
|5-7
|1-1
|507/42
|533/44
|Carlinville
|2-4
|0-2
|260/22
|334/28
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Blaine Stewart (#11)
|19
|1
|4
|5-6
|4
|Anthony Boston (#50)
|11
|3
|0
|5-8
|4
|Blake McGill (#22)
|11
|2
|2
|1-1
|3
|John Corso (#42)
|7
|3
|0
|1-4
|2
|Cameron Crow (#10)
|4
|2
|0
|0-1
|3
|Austin Niehaus (#45)
|2
|1
|0
|0
|4
|Chase Hires (#12)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Jordan Harris (#34)
|1
|0
|0
|1-2
|3
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Michael Byots (6-0, G, Sr.)
|32
|10
|0
|12-18
|3
|Ethan Trimm (#41, 6-2, C, Jr.)
|10
|4
|0
|2-3
|3
|Jack Kessinger (#13, 6-0, G, Sr.)
|8
|3
|0
|2-2
|3
|Briley Roper (#23, 6-0, F, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|3
|Mason Duckels (#12, 5-10, F, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|1