Box: Carlinville 63, Litchfield 55

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|14
|19
|15
|15
|63
|Litchfield
|19
|9
|15
|12
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|10-13
|1-6
|1094/48
|1233/54
|Litchfield
|9-18
|1-6
|1188/52
|1355/59
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Michael Byots (6-0, G, Sr.)
|17
|3
|3
|2-5
|1
|Ethan Trimm (#41, 6-2, C, Jr.)
|15
|6
|0
|3-4
|1
|Briley Roper (#23, 6-0, F, Sr.)
|14
|6
|0
|2-4
|2
|Jack Kessinger (#13, 6-0, G, Sr.)
|13
|4
|0
|5-7
|1
|Aidan Naugle (#2, 5-10, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|4
|Carson Wiser (#20, 5-11, F, So.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brady Bishop (#1)
|18
|0
|4
|6-11
|1
|Blake McGill (#22)
|14
|4
|2
|0
|3
|Austin Niehaus (#45)
|10
|4
|0
|2-3
|5
|John Corso (#42)
|8
|2
|0
|4-6
|3
|Anthony Boston (#50)
|5
|2
|0
|1-2
|2