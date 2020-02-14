Box: Carlinville 63, Litchfield 55
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Box: Carlinville 63, Litchfield 55

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A sweetheart of a deal! $3/3 months
1234Final
Carlinville1419151563
Litchfield199151255
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville10-131-61094/481233/54
Litchfield9-181-61188/521355/59
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Michael Byots (6-0, G, Sr.)17332-51
Ethan Trimm (#41, 6-2, C, Jr.)15603-41
Briley Roper (#23, 6-0, F, Sr.)14602-42
Jack Kessinger (#13, 6-0, G, Sr.)13405-71
Aidan Naugle (#2, 5-10, G, Sr.)2002-24
Carson Wiser (#20, 5-11, F, So.)21004
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
Brady Bishop (#1)18046-111
Blake McGill (#22)144203
Austin Niehaus (#45)10402-35
John Corso (#42)8204-63
Anthony Boston (#50)5201-22
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