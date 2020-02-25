Box: Carlinville 47, Staunton 33

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|5
|11
|19
|12
|47
|Staunton
|7
|3
|10
|13
|33
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|12-14
|2-7
|1241/48
|1384/53
|Staunton
|17-14
|5-4
|1368/53
|1154/44
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Michael Byots (6-0, G, Sr.)
|20
|3
|2
|8-8
|1
|Ethan Trimm (#41, 6-2, C, Jr.)
|15
|6
|0
|3-3
|2
|Briley Roper (#23, 6-0, F, Sr.)
|8
|2
|0
|4-4
|2
|Jack Kessinger (#13, 6-0, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Ethan Siglock (#1, 5-9, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Staunton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cayden Silvester (#14, 5-11, Gua, So.)
|9
|1
|2
|1-2
|0
|Devin Ray (#5, 5-11, Gua, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|2
|Brent Kinder (#3, 6-2, For, Sr.)
|7
|3
|0
|1-1
|3
|Kyle McCalla (#2, 5-11, Gua, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|5
|Ethan Booth (#30, 6-5, For)
|4
|2
|0
|0
|2