Box: Carlinville 47, Staunton 33
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Box: Carlinville 47, Staunton 33

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1234Final
Carlinville511191247
Staunton73101333
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville12-142-71241/481384/53
Staunton17-145-41368/531154/44
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Michael Byots (6-0, G, Sr.)20328-81
Ethan Trimm (#41, 6-2, C, Jr.)15603-32
Briley Roper (#23, 6-0, F, Sr.)8204-42
Jack Kessinger (#13, 6-0, G, Sr.)21000
Ethan Siglock (#1, 5-9, G, So.)21000
StauntonPtsFG3FGFTFL
Cayden Silvester (#14, 5-11, Gua, So.)9121-20
Devin Ray (#5, 5-11, Gua, Sr.)72102
Brent Kinder (#3, 6-2, For, Sr.)7301-13
Kyle McCalla (#2, 5-11, Gua, Sr.)6111-25
Ethan Booth (#30, 6-5, For)42002
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