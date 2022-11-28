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Box: Carlyle 36, Greenville 32

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1234Final
Greenville14100832
Carlyle7714836
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville1-10-072/3668/34
Carlyle1-10-077/3887/44

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GreenvillePtsFG3FGFTFL
Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)18053-43
Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)7112-21
Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)3101-24
Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)2100-15
Carter Clark (#54, 7-1, C, Sr.)21003
CarlylePtsFG3FGFTFL
Matthew Guthrie (#34, 6-7, F, So.)13307-141
Hayden Huels (#4, 6-2, G, So.)12040-12
Sam Ruscher (#2, 5-9, G, Sr.)5201-24
Josh VonderHaar (#40, 6-1, F, Jr.)4004-43
Hunter Taylor (#15, 6-5, F, So.)1001-44
Kolten Huels (#23, 5-7, G, Sr.)1001-23
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