Box: Carlyle 36, Greenville 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|14
|10
|0
|8
|32
|Carlyle
|7
|7
|14
|8
|36
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|1-1
|0-0
|72/36
|68/34
|Carlyle
|1-1
|0-0
|77/38
|87/44
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|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)
|18
|0
|5
|3-4
|3
|Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)
|7
|1
|1
|2-2
|1
|Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|4
|Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0-1
|5
|Carter Clark (#54, 7-1, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Carlyle
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Matthew Guthrie (#34, 6-7, F, So.)
|13
|3
|0
|7-14
|1
|Hayden Huels (#4, 6-2, G, So.)
|12
|0
|4
|0-1
|2
|Sam Ruscher (#2, 5-9, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|4
|Josh VonderHaar (#40, 6-1, F, Jr.)
|4
|0
|0
|4-4
|3
|Hunter Taylor (#15, 6-5, F, So.)
|1
|0
|0
|1-4
|4
|Kolten Huels (#23, 5-7, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3