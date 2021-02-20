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Box: Carlyle 57, Columbia 45
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Box: Carlyle 57, Columbia 45

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123456Final
Columbia234945045
Carlyle17710651257
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Columbia2-22-2191/48193/48
Carlyle2-21-1185/46225/56
ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Jackson Holmes (#23, 6-5, F, Sr.)133-607-95
Dylan Murphy (#24, 6-3, G, So.)81-22-1100
Jonah James (#21, 5-9, G, Sr.)72-21-701
Trey Hemminghaus (#30, 6-5, F, Sr.)72-51-201
Sam Bonaldi (#20, 6-0, G, Sr.)51-31-30-52
Colin McLaren (#12, 5-11, G, Sr.)30-21-105
Jack Steckler (#14, 6-1, G, So.)21-10-202
CarlylePtsFG3FGFTFL
Hayden Hoffmann (#3, 6-0, G, Jr.)245111-130
Jayden McIntosh (#1, 5-9, G, Jr.)14602-63
Carsen Beer (#30, 6-5, C, Jr.)14511-13
Keegan Kampwerth (#10, 6-0, F, Sr.)5201-34
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