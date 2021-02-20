Box: Carlyle 57, Columbia 45

|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Final
|Columbia
|23
|4
|9
|4
|5
|0
|45
|Carlyle
|17
|7
|10
|6
|5
|12
|57
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Columbia
|2-2
|2-2
|191/48
|193/48
|Carlyle
|2-2
|1-1
|185/46
|225/56
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jackson Holmes (#23, 6-5, F, Sr.)
|13
|3-6
|0
|7-9
|5
|Dylan Murphy (#24, 6-3, G, So.)
|8
|1-2
|2-11
|0
|0
|Jonah James (#21, 5-9, G, Sr.)
|7
|2-2
|1-7
|0
|1
|Trey Hemminghaus (#30, 6-5, F, Sr.)
|7
|2-5
|1-2
|0
|1
|Sam Bonaldi (#20, 6-0, G, Sr.)
|5
|1-3
|1-3
|0-5
|2
|Colin McLaren (#12, 5-11, G, Sr.)
|3
|0-2
|1-1
|0
|5
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, So.)
|2
|1-1
|0-2
|0
|2