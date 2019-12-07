|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|4
|7
|14
|5
|30
|Carlyle
|5
|6
|16
|12
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|1-3
|0-0
|142/36
|208/52
|Carlyle
|3-2
|0-0
|220/55
|216/54
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Fletcher Manhart (#3, 5-8, G, Jr.)
|14
|1
|3
|3-4
|2
|Gabe Lager (#50, 6-2, F, Jr.)
|5
|2
|0
|1-1
|4
|Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Jack Schaufelberger (#34, 5-9, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|5
|Nathan Grull (#40, 6-0, F, So.)
|3
|1
|0
|1-3
|4
|Carlyle
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Quinten Jones (#22, 6-4, F, Jr.)
|17
|6
|0
|5-7
|1
|Hayden Hoffmann (#3, 6-0, G, So.)
|8
|0
|1
|5-6
|2
|Keegan Kampwerth (#10, 5-11, F, Jr.)
|7
|2
|1
|0-1
|2
|Brady Johnson (#12, 6-2, G, Jr.)
|5
|0
|1
|2-4
|2
|Isaac Smith (#33, 6-1, F, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Carsen Beer (#30, 6-4, C, So.)
|1
|0
|0
|1-3
|3