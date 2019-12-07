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1234Final
Greenville4714530
Carlyle56161239
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville1-30-0142/36208/52
Carlyle3-20-0220/55216/54
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Fletcher Manhart (#3, 5-8, G, Jr.)14133-42
Gabe Lager (#50, 6-2, F, Jr.)5201-14
Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Jr.)51102
Jack Schaufelberger (#34, 5-9, G, So.)30105
Nathan Grull (#40, 6-0, F, So.)3101-34
CarlylePtsFG3FGFTFL
Quinten Jones (#22, 6-4, F, Jr.)17605-71
Hayden Hoffmann (#3, 6-0, G, So.)8015-62
Keegan Kampwerth (#10, 5-11, F, Jr.)7210-12
Brady Johnson (#12, 6-2, G, Jr.)5012-42
Isaac Smith (#33, 6-1, F, Sr.)1001-21
Carsen Beer (#30, 6-4, C, So.)1001-33

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