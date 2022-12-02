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Box: Carterville 55, Red Bud 37

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1234Final
Red Bud15810437
Carterville161781455
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Red Bud3-10-0200/50167/42
Carterville3-00-0198/50120/30

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Red BudPtsFG3FGFTFL
Owen Liefer (#2, 6-2, G, Jr.)11403-43
Trent Sternberg (#25, 5-11, G, So.)93101
Noah Gantner (#12, 5-9, G, Sr.)72101
Devin Hall (#1, 6-3, F, Sr.)5201-24
Nick Gantner (#10, 5-9, F, Sr.)30104
Drew Grohmann (#3, 6-0, G, Sr.)21000
CartervillePtsFG3FGFTFL
Caden Hawkins (#21, 6-0, G, Sr.)20251-32
Kade Lustenberger (#40, 6-5, F, Sr.)144200
Peyton Bittle (#4, 5-7, G, Sr.)13132-30
Blake Burkey (#12, 6-1, G, Sr.)3101-22
Brock Shasteen (#3, 5-10, G, Sr.)21000
Drew Barrington (#11, 5-11, G, So.)21001
Braden Wakey (#25, 6-3, F, Jr.)1001-23
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