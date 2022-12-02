Box: Carterville 55, Red Bud 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Red Bud
|15
|8
|10
|4
|37
|Carterville
|16
|17
|8
|14
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Red Bud
|3-1
|0-0
|200/50
|167/42
|Carterville
|3-0
|0-0
|198/50
|120/30
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|Red Bud
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Owen Liefer (#2, 6-2, G, Jr.)
|11
|4
|0
|3-4
|3
|Trent Sternberg (#25, 5-11, G, So.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Noah Gantner (#12, 5-9, G, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|1
|Devin Hall (#1, 6-3, F, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|4
|Nick Gantner (#10, 5-9, F, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|4
|Drew Grohmann (#3, 6-0, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Carterville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Caden Hawkins (#21, 6-0, G, Sr.)
|20
|2
|5
|1-3
|2
|Kade Lustenberger (#40, 6-5, F, Sr.)
|14
|4
|2
|0
|0
|Peyton Bittle (#4, 5-7, G, Sr.)
|13
|1
|3
|2-3
|0
|Blake Burkey (#12, 6-1, G, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Brock Shasteen (#3, 5-10, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Drew Barrington (#11, 5-11, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Braden Wakey (#25, 6-3, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3