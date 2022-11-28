Box: Carterville 75, Steeleville 48

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carterville
|14
|24
|18
|19
|75
|Steeleville
|12
|14
|10
|12
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carterville
|1-0
|0-0
|75/75
|48/48
|Steeleville
|0-1
|0-0
|48/48
|75/75
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|Carterville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Caden Hawkins (#21, 6-0, G, Sr.)
|21
|7
|2
|1-2
|1
|Peyton Bittle (#4, 5-7, G, Sr.)
|19
|4
|2
|5-5
|2
|Kade Lustenberger (#40, 6-5, F, Sr.)
|10
|2
|2
|0
|3
|Maddox Crain (#2, 5-9, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Drew Barrington (#11, 5-11, G, So.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Blake Burkey (#12, 6-1, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Braden Wakey (#25, 6-3, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Parker Poole (#22, 6-1, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Colton Hawkins (#34)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Steeleville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jacoby Gross (#3, 6-0, Sr.)
|14
|5
|1
|1-3
|3
|Evan Buch (#44, 6-2, Jr.)
|10
|4
|0
|2-2
|1
|Carter Wasson (#23, 6-1, Sr.)
|9
|4
|0
|1-3
|2
|Evan Reitz (#1, 5-8, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|2
|Canon Ruby (#25, 6-2, So.)
|4
|1
|0
|2-4
|0
|Noah Fiene (#40, 5-10, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Cole Newby (6-0, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|2