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Box: Carterville 75, Steeleville 48

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1234Final
Carterville1424181975
Steeleville1214101248
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carterville1-00-075/7548/48
Steeleville0-10-048/4875/75

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CartervillePtsFG3FGFTFL
Caden Hawkins (#21, 6-0, G, Sr.)21721-21
Peyton Bittle (#4, 5-7, G, Sr.)19425-52
Kade Lustenberger (#40, 6-5, F, Sr.)102203
Maddox Crain (#2, 5-9, G, Sr.)81200
Drew Barrington (#11, 5-11, G, So.)63001
Blake Burkey (#12, 6-1, G, Sr.)42004
Braden Wakey (#25, 6-3, F, Jr.)42001
Parker Poole (#22, 6-1, G, So.)21002
Colton Hawkins (#34)1001-20
SteelevillePtsFG3FGFTFL
Jacoby Gross (#3, 6-0, Sr.)14511-33
Evan Buch (#44, 6-2, Jr.)10402-21
Carter Wasson (#23, 6-1, Sr.)9401-32
Evan Reitz (#1, 5-8, Sr.)7301-22
Canon Ruby (#25, 6-2, So.)4102-40
Noah Fiene (#40, 5-10, So.)30101
Cole Newby (6-0, So.)1001-22
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