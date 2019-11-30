|1
|2
|3
|4
|Final
|Jerseyville
|5
|14
|12
|17
|48
|Centralia, Illinois
|12
|17
|14
|12
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jerseyville
|2-2
|0-0
|233/58
|194/48
|Centralia, Illinois
|3-0
|0-0
|175/44
|146/36
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tucker Shalley (#22, Sr.)
|20
|3
|3
|5-8
|3
|Garrett Carey (#10, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Matthew Jackson (#24, Sr.)
|5
|2
|0
|1-3
|5
|Alex Strebel (#34, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|5
|Andrew Kribs (#12, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Seth Churchman (#44, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Ian Sullivan (Jr.)
|3
|0
|1
|0
|5
|Philip McGuire (#23, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Centralia, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Preston Johannes (#5, Sr.)
|16
|4
|0
|8-14
|3
|Tyree Westbrook (#12, Sr.)
|15
|1
|4
|1-2
|3
|Crue Walker (#15, Jr.)
|12
|1
|3
|1-1
|1
|Jamie Long (#3, Sr.)
|7
|1
|0
|5-10
|1
|J. Glenn (#44)
|2
|1
|0
|0
|3
|Missian (#10)
|2
|0
|0
|2-3
|2
|C. Fleeman (#54)
|1
|0
|0
|1-2
|0