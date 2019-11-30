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1234Final
Jerseyville514121748
Centralia, Illinois1217141255
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jerseyville2-20-0233/58194/48
Centralia, Illinois3-00-0175/44146/36
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Tucker Shalley (#22, Sr.)20335-83
Garrett Carey (#10, Sr.)63003
Matthew Jackson (#24, Sr.)5201-35
Alex Strebel (#34, Sr.)4200-25
Andrew Kribs (#12, Jr.)42001
Seth Churchman (#44, Sr.)30102
Ian Sullivan (Jr.)30105
Philip McGuire (#23, Sr.)3101-23
Centralia, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Preston Johannes (#5, Sr.)16408-143
Tyree Westbrook (#12, Sr.)15141-23
Crue Walker (#15, Jr.)12131-11
Jamie Long (#3, Sr.)7105-101
J. Glenn (#44)21003
Missian (#10)2002-32
C. Fleeman (#54)1001-20

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