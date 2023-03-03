|1
|2
|3
|4
|Final
|SLUH
|10
|11
|14
|8
|43
|Chaminade
|16
|8
|11
|10
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|SLUH
|16-10
|3-5
|1460/56
|1281/49
|Chaminade
|20-8
|5-3
|1793/69
|1463/56
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|SLUH
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Zachary Ortwerth (#22, 6-6, F, Sr.)
|13
|4
|0
|5-6
|3
|Charlie Isom-McCall (#1, 6-0, G, Jr.)
|9
|3
|1
|0
|4
|Richard Phillips (#35, 6-3, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|2
|Dylan Humphrey (#3, 5-10, G, So.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Aaron Walker Jr. (#2, 5-9, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Jalen Jones (#30, 6-4, G, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|0
|Landon Pace (#24, 6-3, F, So.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Cal Kreuter (#11, 6-0, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Chaminade
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|BJ Ward (#2, 6-1, PG, Sr.)
|12
|2
|2
|2-2
|2
|My'Kel Rachel (#4, 6-3, F, Jr.)
|10
|5
|0
|0-2
|3
|Nilavan Daniels (#12, 6-3, G, Sr.)
|10
|0
|2
|4-4
|2
|Madden Irving (#14, 5-10, G, So.)
|7
|2
|1
|0
|1
|Colin Keller (#11, 6-1, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Ben Winker (#33, 6-10, C, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Sam Piontek (#13, 6-3, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|2