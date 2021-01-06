 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Chaminade 79, Miller Career 58
0 comments

Box: Chaminade 79, Miller Career 58

  • 0
Subscribe for $1 a month
1234Final
Chaminade1621212179
Miller Career16792658
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Chaminade5-11-0468/78334/56
Miller Career5-11-0354/59315/52
Chaminade
Individual stats Have not been reported.
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Eric Calicutt (#24, 6-5, F, Jr.)19803-40
Osiris Mahr (#3, 6-3, G, Sr.)114100
Vemetrius Jackson (#1, 5-7, G, Sr.)81200
Lamont McClendon (#14, 6-1, G, Sr.)7105-100
Brandy Williams (#32, 6-3, F, Sr.)63000
Shelton Flanigan (#30, 6-5, F, Sr.)51100
Darius Pikes (#20, 6-2, F, Sr.)21000
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports