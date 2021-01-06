Box: Chaminade 79, Miller Career 58

|1
|2
|3
|4
|Final
|Chaminade
|16
|21
|21
|21
|79
|Miller Career
|16
|7
|9
|26
|58
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Chaminade
|5-1
|1-0
|468/78
|334/56
|Miller Career
|5-1
|1-0
|354/59
|315/52
|Chaminade
|Individual stats Have not been reported.
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Eric Calicutt (#24, 6-5, F, Jr.)
|19
|8
|0
|3-4
|0
|Osiris Mahr (#3, 6-3, G, Sr.)
|11
|4
|1
|0
|0
|Vemetrius Jackson (#1, 5-7, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Lamont McClendon (#14, 6-1, G, Sr.)
|7
|1
|0
|5-10
|0
|Brandy Williams (#32, 6-3, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|0
|Shelton Flanigan (#30, 6-5, F, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Darius Pikes (#20, 6-2, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0