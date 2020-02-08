Box: Chicago Simeon 54, Collinsville 45

|1
|2
|3
|4
|Final
|Chicago Simeon
|13
|9
|18
|14
|54
|Collinsville
|13
|11
|8
|13
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Chicago Simeon
|2-1
|0-0
|190/63
|186/62
|Collinsville
|24-2
|6-1
|1637/546
|1165/388
|Chicago Simeon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jeremiah Williams (#3)
|15
|3-8
|1-1
|6-7
|5
|Ahamad Bynum (#12)
|12
|3-4
|2-9
|0
|1
|Frederick Poole (#10)
|9
|1-3
|1-5
|4-4
|2
|Avyion Morris
|5
|1-1
|1-2
|0-1
|0
|Jaylen Drane (#1)
|5
|2-3
|0-2
|1-2
|1
|Sincere Callwood (#4)
|4
|2-3
|0
|0
|2
|Jalen Griffith (#2)
|2
|1-1
|0
|0-2
|1
|Dylan Ingram (#2)
|2
|1-1
|0
|0
|1
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|14
|3-7
|2-5
|2-4
|3
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|12
|5-9
|0-3
|2-2
|4
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|6
|3-10
|0-3
|0
|1
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|5
|2-7
|0
|1-2
|4
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|3
|0-4
|1-4
|0
|1
|Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)
|3
|0
|1-3
|0
|1
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|2
|1-3
|0
|0
|0