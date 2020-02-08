Box: Chicago Simeon 54, Collinsville 45
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Box: Chicago Simeon 54, Collinsville 45

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1234Final
Chicago Simeon139181454
Collinsville131181345
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Chicago Simeon2-10-0190/63186/62
Collinsville24-26-11637/5461165/388
Chicago SimeonPtsFG3FGFTFL
Jeremiah Williams (#3)153-81-16-75
Ahamad Bynum (#12)123-42-901
Frederick Poole (#10)91-31-54-42
Avyion Morris51-11-20-10
Jaylen Drane (#1)52-30-21-21
Sincere Callwood (#4)42-3002
Jalen Griffith (#2)21-100-21
Dylan Ingram (#2)21-1001
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)143-72-52-43
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)125-90-32-24
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)63-100-301
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)52-701-24
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)30-41-401
Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)301-301
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)21-3000
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