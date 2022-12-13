Box: Collinsville 50, Granite City 35

|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|5
|13
|5
|12
|35
|Collinsville
|9
|11
|15
|15
|50
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|5-4
|0-0
|434/48
|417/46
|Collinsville
|7-2
|2-1
|515/57
|408/45
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|Granite City
|Individual stats Have not been reported.
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)
|20
|3-4
|2-4
|8-10
|2
|Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)
|14
|3-4
|1-4
|5-7
|2
|Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)
|8
|4-6
|0-1
|0
|1
|Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)
|4
|2-3
|0
|0-1
|0
|Khalil Thorps-Watt (#34, 6-3, F, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|1