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Box: Collinsville 50, Granite City 35

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1234Final
Granite City51351235
Collinsville911151550
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Granite City5-40-0434/48417/46
Collinsville7-22-1515/57408/45

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Granite City
Individual stats Have not been reported.
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)203-42-48-102
Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)143-41-45-72
Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)84-60-101
Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)42-300-10
Khalil Thorps-Watt (#34, 6-3, F, Jr.)21-1000
Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)21-1001
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