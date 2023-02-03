|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|20
|7
|12
|17
|56
|East St. Louis
|5
|11
|14
|18
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|18-9
|5-4
|1556/58
|1307/48
|East St. Louis
|17-5
|5-3
|1453/54
|1198/44
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|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)
|20
|0-2
|4-6
|8-8
|1
|Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)
|17
|1-5
|4-11
|3-4
|2
|Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)
|10
|2-6
|0-1
|6-8
|4
|Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|4
|Stanley Carnahan (#21, 6-6, F, So.)
|4
|2-4
|0
|0
|0
|East St. Louis
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|D'Necco Rucker (#2, 6-5, G, Sr.)
|16
|1-3
|3-7
|5-7
|2
|Macaleab Rich (6-7, G, Sr.)
|9
|2-11
|0-2
|5-5
|4
|Robert McCline (#14, 6-1, G, Jr.)
|7
|2-4
|1-6
|0
|2
|Demarion Brown (#24, 6-8, F, Sr.)
|4
|1-2
|0
|2-2
|0
|McKenly Falconer (#5, 5-8, G, Sr.)
|4
|2-4
|0-3
|0
|3
|Antwan Robinson (#10, 6-6, G, Sr.)
|4
|2-5
|0-5
|0
|3
|Arlandieous Brown (#23, 6-4, G, So.)
|3
|0
|1-2
|0
|0
|Cameron Boone (#20, 6-10, C, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0