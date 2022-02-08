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Box: Collinsville 58, O'Fallon 46

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1234Final
Collinsville1415111858
O'Fallon1311101246
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville20-57-21493/601145/46
O'Fallon21-67-31569/631293/52

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CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Devin Davis (#23, 6-2, G)144-51-13-42
Jake Wilkinson (#30, 6-4, G, Jr.)124-80-14-44
Nick Horras (#3, 6-2, G)102-31-33-50
Matt Clark (#32, 6-3, F)105-5001
Tray Swygeart (#2, 6-1, G, Sr.)92-81-12-31
Deante Franklin (#20, 6-0, G)31-20-21-23
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Tyler Lunning (#2, 5-10, G, Sr.)9212-24
Caleb Burton (#23, 6-2, G, Sr.)93105
Rini Harris (#42, 6-3, G, So.)8302-42
Kaleb Randolph (#32, 6-1, F, Jr.)63000
Donnie Whitfield (#10, 5-10, G, Sr.)6013-40
Peyton Mueller (#20, 6-1, G, Sr.)3101-22
Isaiah Camper (#21, 6-2, G, Jr.)30100
Jalen Smith (#4, 6-4, G, Jr.)2002-24
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