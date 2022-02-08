Box: Collinsville 58, O'Fallon 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|14
|15
|11
|18
|58
|O'Fallon
|13
|11
|10
|12
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|20-5
|7-2
|1493/60
|1145/46
|O'Fallon
|21-6
|7-3
|1569/63
|1293/52
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|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Devin Davis (#23, 6-2, G)
|14
|4-5
|1-1
|3-4
|2
|Jake Wilkinson (#30, 6-4, G, Jr.)
|12
|4-8
|0-1
|4-4
|4
|Nick Horras (#3, 6-2, G)
|10
|2-3
|1-3
|3-5
|0
|Matt Clark (#32, 6-3, F)
|10
|5-5
|0
|0
|1
|Tray Swygeart (#2, 6-1, G, Sr.)
|9
|2-8
|1-1
|2-3
|1
|Deante Franklin (#20, 6-0, G)
|3
|1-2
|0-2
|1-2
|3
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tyler Lunning (#2, 5-10, G, Sr.)
|9
|2
|1
|2-2
|4
|Caleb Burton (#23, 6-2, G, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|5
|Rini Harris (#42, 6-3, G, So.)
|8
|3
|0
|2-4
|2
|Kaleb Randolph (#32, 6-1, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|0
|Donnie Whitfield (#10, 5-10, G, Sr.)
|6
|0
|1
|3-4
|0
|Peyton Mueller (#20, 6-1, G, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Isaiah Camper (#21, 6-2, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Jalen Smith (#4, 6-4, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|4