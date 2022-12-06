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Box: Collinsville 60, Belleville West 37

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1234Final
Belleville West13214837
Collinsville1316171460
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville West4-20-2323/54323/54
Collinsville4-21-1355/59278/46

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Belleville WestPtsFG3FGFTFL
David Marshall Jr. (#20, 6-3, G, Jr.)9212-23
Brandon Scott (#4, 5-11, G, Jr.)93100
Jordan Lacey (#23, 6-0, G, Jr.)84000
Quincy Cotton (#3, 6-3, G, Sr.)51100
Nicholas Hankins Jr. (#11, 5-11, G, Fr.)21000
Daylen Byrd (#24, 6-2, G, Jr.)21001
Bryden Gryzmala (#1, 5-10, G, So.)21000
Belleville West
Individual stats Have not been reported.
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