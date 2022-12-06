Box: Collinsville 60, Belleville West 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville West
|13
|2
|14
|8
|37
|Collinsville
|13
|16
|17
|14
|60
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville West
|4-2
|0-2
|323/54
|323/54
|Collinsville
|4-2
|1-1
|355/59
|278/46
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|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|David Marshall Jr. (#20, 6-3, G, Jr.)
|9
|2
|1
|2-2
|3
|Brandon Scott (#4, 5-11, G, Jr.)
|9
|3
|1
|0
|0
|Jordan Lacey (#23, 6-0, G, Jr.)
|8
|4
|0
|0
|0
|Quincy Cotton (#3, 6-3, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Nicholas Hankins Jr. (#11, 5-11, G, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Daylen Byrd (#24, 6-2, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Bryden Gryzmala (#1, 5-10, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Belleville West
|Individual stats Have not been reported.