Box: Collinsville 61, Alton 40

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|16
|16
|6
|23
|61
|Alton
|11
|7
|10
|12
|40
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|1-0
|1-0
|61/61
|40/40
|Alton
|0-1
|0-1
|40/40
|61/61
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tray Swygeart (#2, 6-1, G, Jr.)
|20
|7-13
|0
|6-6
|0
|Nate Hall (6-7, F, Sr.)
|12
|3-7
|2-5
|0
|1
|Caleb Ballinger (#30, 5-10, G, Sr.)
|8
|0-4
|2-3
|2-2
|0
|Devin Davis (#23, 6-1, G)
|5
|1-1
|0
|3-4
|1
|Dayton Horras (#24, 5-10, G)
|4
|2-2
|0
|0
|0
|Matt Clark (#34, 6-3, F)
|4
|2-3
|0
|0
|0
|Kyle Moore (#5, 5-11, G, Sr.)
|4
|2-3
|0-1
|0
|1
|Josh Chambers (#40, 6-6, C, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|2
|Jackson Lee (#20, 6-1, G, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|3