 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Collinsville 61, Alton 40
0 comments

Box: Collinsville 61, Alton 40

  • 0
1234Final
Collinsville161662361
Alton117101240
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville1-01-061/6140/40
Alton0-10-140/4061/61
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Tray Swygeart (#2, 6-1, G, Jr.)207-1306-60
Nate Hall (6-7, F, Sr.)123-72-501
Caleb Ballinger (#30, 5-10, G, Sr.)80-42-32-20
Devin Davis (#23, 6-1, G)51-103-41
Dayton Horras (#24, 5-10, G)42-2000
Matt Clark (#34, 6-3, F)42-3000
Kyle Moore (#5, 5-11, G, Sr.)42-30-101
Josh Chambers (#40, 6-6, C, Sr.)21-1002
Jackson Lee (#20, 6-1, G, Sr.)21-1003
Collinsville
Individual stats Have not been reported.
0 comments

Tags

More sports videos from STLtoday.com

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports