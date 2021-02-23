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Box: Collinsville 67, Alton 44
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Box: Collinsville 67, Alton 44

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1234Final
Alton131051644
Collinsville1516132367
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Alton0-60-6264/44377/63
Collinsville5-43-4470/78409/68
Alton
Individual stats Have not been reported.
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Tray Swygeart (#2, 6-1, G, Jr.)279-132-43-51
Nate Hall (6-7, F, Sr.)142-42-34-42
Kyle Moore (#5, 5-11, G, Sr.)111-13-50-11
Jackson Lee (#20, 6-1, G, Sr.)73-601-23
Caleb Ballinger (#30, 5-10, G, Sr.)42-30-201
Dayton Horras (#24, 5-10, G)21-10-100
Matt Clark (#34, 6-3, F)21-100-10
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