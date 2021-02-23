Box: Collinsville 67, Alton 44

|1
|2
|3
|4
|Final
|Alton
|13
|10
|5
|16
|44
|Collinsville
|15
|16
|13
|23
|67
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Alton
|0-6
|0-6
|264/44
|377/63
|Collinsville
|5-4
|3-4
|470/78
|409/68
|Alton
|Individual stats Have not been reported.
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tray Swygeart (#2, 6-1, G, Jr.)
|27
|9-13
|2-4
|3-5
|1
|Nate Hall (6-7, F, Sr.)
|14
|2-4
|2-3
|4-4
|2
|Kyle Moore (#5, 5-11, G, Sr.)
|11
|1-1
|3-5
|0-1
|1
|Jackson Lee (#20, 6-1, G, Sr.)
|7
|3-6
|0
|1-2
|3
|Caleb Ballinger (#30, 5-10, G, Sr.)
|4
|2-3
|0-2
|0
|1
|Dayton Horras (#24, 5-10, G)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0
|Matt Clark (#34, 6-3, F)
|2
|1-1
|0
|0-1
|0