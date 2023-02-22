|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|11
|9
|12
|24
|56
|Collinsville
|9
|16
|16
|30
|71
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|20-11
|7-5
|1638/53
|1414/46
|Collinsville
|21-11
|7-5
|1867/60
|1577/51
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|Edwardsville
|Individual stats Have not been reported.
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)
|20
|5-6
|2-3
|4-5
|1
|Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)
|14
|4-10
|2-4
|0
|2
|Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)
|13
|1-1
|1-4
|8-9
|2
|Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)
|11
|1-4
|0-1
|9-11
|1
|Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)
|11
|5-7
|0
|1-2
|3
|Evan Wilkinson (#12, 6-1, G, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|0