|1
|2
|3
|4
|Final
|Alton
|6
|15
|13
|21
|55
|Collinsville
|13
|24
|15
|31
|83
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Alton
|6-24
|0-12
|1459/49
|1818/61
|Collinsville
|20-11
|7-5
|1796/60
|1521/51
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|Alton
|Individual stats Have not been reported.
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)
|21
|5-8
|3-4
|2-3
|1
|Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)
|16
|8-11
|0
|0-1
|0
|Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)
|12
|4-5
|1-1
|1-2
|2
|Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)
|10
|0-3
|3-5
|1-2
|3
|Matt Shelton (#1, 5-8, G, Sr.)
|8
|0
|2-4
|2-2
|3
|Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)
|7
|3-3
|0-1
|1-2
|2
|Chase Reynolds (#4, 5-11, G, So.)
|5
|2-2
|0
|1-2
|0
|Stanley Carnahan (#21, 6-6, F, So.)
|4
|2-2
|0
|0-2
|2