Box: Collinsville 64, Althoff 39
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Box: Collinsville 64, Althoff 39

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1234Final
Althoff9981339
Collinsville1914141764
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Althoff5-121-3788/46968/57
Collinsville19-06-01219/72809/48
AlthoffPtsFG3FGFTFL
Daulton Burgner (#2, Sr.)15323-52
Jack Bruening (#10, Sr.)93100
Chris Moore (#23, Sr.)51102
Ty Beasley (#33)42004
Mack Harris (#44, Sr.)21002
Dane Connoyer (#35)2002-20
William Ache (#21, Sr.)21003
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)24535-61
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)126001
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)12124-41
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)4200-22
Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)42001
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)42004
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)42002
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