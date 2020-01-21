Box: Collinsville 64, Althoff 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Althoff
|9
|9
|8
|13
|39
|Collinsville
|19
|14
|14
|17
|64
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Althoff
|5-12
|1-3
|788/46
|968/57
|Collinsville
|19-0
|6-0
|1219/72
|809/48
|Althoff
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Daulton Burgner (#2, Sr.)
|15
|3
|2
|3-5
|2
|Jack Bruening (#10, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|0
|Chris Moore (#23, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Ty Beasley (#33)
|4
|2
|0
|0
|4
|Mack Harris (#44, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Dane Connoyer (#35)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|William Ache (#21, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|24
|5
|3
|5-6
|1
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|12
|6
|0
|0
|1
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|12
|1
|2
|4-4
|1
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0-2
|2
|Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2