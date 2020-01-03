Box: Collinsville 61, Althoff 27

|1
|2
|3
|4
|Final
|Althoff
|7
|6
|6
|8
|27
|Collinsville
|23
|16
|22
|0
|61
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Althoff
|4-9
|1-2
|598/46
|734/56
|Collinsville
|14-0
|4-0
|909/70
|602/46
|Althoff
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Daulton Burgner (#2, Sr.)
|8
|2
|1
|1-3
|0
|Mack Harris (#44, Sr.)
|8
|4
|0
|0-1
|2
|William Ache (#21, Sr.)
|6
|1
|0
|4-6
|2
|Dane Connoyer (#35)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Brady Voss (#12)
|2
|1
|0
|0
|0
|Christian Dudley (#22)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|17
|5-6
|2-5
|1-1
|3
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|14
|5-7
|0
|4-6
|1
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|9
|3-4
|1-3
|0
|2
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|8
|4-6
|0-1
|0
|1
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|7
|2-4
|1-2
|0
|0
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|4
|2-6
|0-1
|0
|0
|Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)
|2
|1-2
|0-1
|0-1
|0