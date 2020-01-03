Box: Collinsville 61, Althoff 27
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Box: Collinsville 61, Althoff 27

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1234Final
Althoff766827
Collinsville231622061
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Althoff4-91-2598/46734/56
Collinsville14-04-0909/70602/46
AlthoffPtsFG3FGFTFL
Daulton Burgner (#2, Sr.)8211-30
Mack Harris (#44, Sr.)8400-12
William Ache (#21, Sr.)6104-62
Dane Connoyer (#35)2002-21
Brady Voss (#12)21000
Christian Dudley (#22)1001-20
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)175-62-51-13
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)145-704-61
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)93-41-302
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)84-60-101
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)72-41-200
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)42-60-100
Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)21-20-10-10
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