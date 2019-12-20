Box: Collinsville 76, Alton 63

|1
|2
|3
|4
|Final
|Alton
|11
|12
|20
|20
|63
|Collinsville
|13
|15
|27
|21
|76
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Alton
|5-3
|1-2
|554/69
|499/62
|Collinsville
|9-0
|4-0
|579/72
|388/48
|Alton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Moory Woods (6-4, G, Sr.)
|20
|4
|2
|6-8
|4
|Dante Herrin (#15, 6-3, F, Jr.)
|14
|7
|0
|0-2
|1
|Camren Edwards (#5, 6-2, G, So.)
|11
|1
|3
|0
|0
|Ky'lun Rivers (#4, 6-1, G, Sr.)
|10
|4
|0
|2-2
|1
|Ja'markus Gary (#1, 6-1, G, Jr.)
|5
|2
|0
|1-1
|2
|Andrew Jones (#2, 5-11, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|5
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|26
|11-15
|1-4
|1-2
|4
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|20
|8-9
|1-4
|1-7
|2
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|15
|6-7
|0-1
|3-4
|4
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|5
|2-2
|0
|1-2
|0
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|4
|0-6
|0
|4-4
|2
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|4
|2-3
|0
|0
|2
|Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0