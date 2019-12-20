Box: Collinsville 76, Alton 63
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Box: Collinsville 76, Alton 63

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1234Final
Alton1112202063
Collinsville1315272176
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Alton5-31-2554/69499/62
Collinsville9-04-0579/72388/48
AltonPtsFG3FGFTFL
Moory Woods (6-4, G, Sr.)20426-84
Dante Herrin (#15, 6-3, F, Jr.)14700-21
Camren Edwards (#5, 6-2, G, So.)111300
Ky'lun Rivers (#4, 6-1, G, Sr.)10402-21
Ja'markus Gary (#1, 6-1, G, Jr.)5201-12
Andrew Jones (#2, 5-11, G, Sr.)30105
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)2611-151-41-24
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)208-91-41-72
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)156-70-13-44
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)52-201-20
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)40-604-42
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)42-3002
Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)21-1000
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