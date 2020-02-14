Box: Collinsville 69, Alton 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|14
|16
|21
|18
|69
|Alton
|10
|15
|6
|15
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|25-2
|7-1
|1706/63
|1211/45
|Alton
|11-15
|1-8
|1653/61
|1727/64
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|18
|5-8
|1-2
|5-8
|3
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|17
|6-13
|1-3
|2-2
|0
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|8
|4-6
|0-2
|0
|3
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|8
|3-4
|0
|2-2
|2
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|7
|2-2
|1-2
|0
|5
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|6
|3-4
|0-2
|0
|2
|Logan Carlisle (#5, 6-3, G, Sr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Josh Chambers (#40, 6-6, C, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Alton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Moory Woods (6-4, G, Sr.)
|15
|3
|2
|3-10
|2
|Camren Edwards (#5, 6-2, G, So.)
|13
|0
|3
|4-4
|1
|Andrew Jones (#2, 5-11, G, Sr.)
|10
|1
|2
|2-2
|3
|Jake Lombardi (#11, 6-0, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Jonathan Bolling (#22, 6-5, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Ja'markus Gary (#1, 6-1, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|2