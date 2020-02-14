Box: Collinsville 69, Alton 46
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Box: Collinsville 69, Alton 46

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A sweetheart of a deal! $3/3 months
1234Final
Collinsville1416211869
Alton101561546
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville25-27-11706/631211/45
Alton11-151-81653/611727/64
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)185-81-25-83
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)176-131-32-20
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)84-60-203
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)83-402-22
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)72-21-205
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)63-40-202
Logan Carlisle (#5, 6-3, G, Sr.)301-100
Josh Chambers (#40, 6-6, C, Jr.)21-1000
AltonPtsFG3FGFTFL
Moory Woods (6-4, G, Sr.)15323-102
Camren Edwards (#5, 6-2, G, So.)13034-41
Andrew Jones (#2, 5-11, G, Sr.)10122-23
Jake Lombardi (#11, 6-0, G, Sr.)30100
Jonathan Bolling (#22, 6-5, F, Sr.)3101-21
Ja'markus Gary (#1, 6-1, G, Jr.)2002-22
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