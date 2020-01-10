Box: Collinsville 68, Belleville East 50

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|17
|24
|13
|14
|68
|Belleville East
|16
|8
|13
|13
|50
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|16-0
|5-0
|1042/65
|684/43
|Belleville East
|10-6
|2-4
|913/57
|721/45
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|20
|8
|0
|4-9
|4
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|11
|4
|0
|3-3
|4
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|11
|3
|1
|2-3
|4
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|10
|3
|0
|4-6
|3
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|8
|3
|0
|2-3
|2
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|2
|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Braxton Stacker (#1, 6-4, G, So.)
|19
|6
|1
|4-8
|3
|Ethyn Brown (#3, 6-1, G, Jr.)
|7
|1
|0
|5-9
|5
|Marlon Stacker (#4, 6-2, G, Sr.)
|6
|1
|1
|1-1
|2
|Jordan Wade (#23, 6-1, G, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|3
|Bryson Ivy (#15, 6-1, G, Jr.)
|6
|2
|0
|2-3
|2
|Jordan Pickett (#5, 6-1, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|4
|Zion Thomas (#10, 5-8, G, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|2