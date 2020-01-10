Box: Collinsville 68, Belleville East 50
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Box: Collinsville 68, Belleville East 50

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1234Final
Collinsville1724131468
Belleville East168131350
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville16-05-01042/65684/43
Belleville East10-62-4913/57721/45
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)20804-94
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)11403-34
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)11312-34
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)10304-63
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)8302-32
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)81202
Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Braxton Stacker (#1, 6-4, G, So.)19614-83
Ethyn Brown (#3, 6-1, G, Jr.)7105-95
Marlon Stacker (#4, 6-2, G, Sr.)6111-12
Jordan Wade (#23, 6-1, G, Sr.)6202-23
Bryson Ivy (#15, 6-1, G, Jr.)6202-32
Jordan Pickett (#5, 6-1, G, Fr.)30104
Zion Thomas (#10, 5-8, G, Sr.)3101-22
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