Box: Collinsville 65, Cahokia 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Cahokia
|6
|12
|3
|11
|32
|Collinsville
|29
|16
|16
|4
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cahokia
|0-14
|0-4
|593/42
|862/62
|Collinsville
|15-0
|4-0
|974/70
|634/45
|Cahokia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jimeque Harvey (#1)
|9
|3
|1
|0
|1
|Antwan Baker (#3)
|8
|3
|0
|2-3
|3
|Shawn Binford (#23)
|7
|2
|0
|3-5
|3
|Isaiah Sanders (#2)
|4
|2
|0
|0
|2
|Quinton Jones
|4
|2
|0
|0
|2
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|20
|4-4
|3-7
|3-4
|1
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|18
|7-8
|0
|4-4
|0
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|11
|2-8
|1-2
|4-4
|1
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|4
|2-3
|0
|0-1
|5
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|4
|2-5
|0-2
|0-1
|0
|Jackson Lee (#22, 6-0, G, Jr.)
|4
|2-2
|0
|0
|0
|Logan Carlisle (#5, 6-3, G, Sr.)
|2
|1-2
|0-1
|0-2
|4
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|2
|1-3
|0-3
|0-2
|1