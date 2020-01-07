Box: Collinsville 65, Cahokia 32
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Box: Collinsville 65, Cahokia 32

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1234Final
Cahokia61231132
Collinsville291616465
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cahokia0-140-4593/42862/62
Collinsville15-04-0974/70634/45
CahokiaPtsFG3FGFTFL
Jimeque Harvey (#1)93101
Antwan Baker (#3)8302-33
Shawn Binford (#23)7203-53
Isaiah Sanders (#2)42002
Quinton Jones42002
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)204-43-73-41
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)187-804-40
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)112-81-24-41
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)42-300-15
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)42-50-20-10
Jackson Lee (#22, 6-0, G, Jr.)42-2000
Logan Carlisle (#5, 6-3, G, Sr.)21-20-10-24
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)21-30-30-21
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